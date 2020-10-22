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Жизнь

Народные приметы 22 октября: что ни в коем случае нельзя делать на Якова Дровопильца

22 октября отмечается народно-христианский праздник Яков Дровопилец. По-другому его называют Древопилец, Яков, Яков Студеный, День Якова и Яков день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Дрова.
Дрова.
СС0

Народные традиции 22 октября

На Руси в это время начинали заготавливать дрова на зиму. Раньше Якова это не делали, так как считалось, что осеннее полено жарче горит, поскольку из него уже вышли все соки.

Заготовка дров была делом ответственным. От того, как хозяева постараются, зависело, как жарко разгорится печь, как тепло будет в доме.

Зачастую 22 октября выпадал град. Наши предки говорили: «Яков придет, крупицу пришлет».

В этот день на стол подавали различные крупяные каши и пироги. Крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень и молоть пшеницу.

В народе считали, что сегодня ни в коем случае нельзя вспоминать о прошлом. Нужно наоборот думать о будущем. Если в этот день жалеть о несбывшихся надеждах, то с человеком, непременно, случится неприятность.

Ремонт.
Ремонт.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Также сегодня велика вероятность получить травмы. Чтобы этого не случилось, стоит оградить себя от ремонтных работ, починки одежды и обуви.

Народные приметы 22 октября

  • Если на Якова с утра пойдет дождь, то к вечеру снег сугробами лежать будет.
  • Если выпадет снег в этот день, то год пройдет удачно.
  • Если снег падает и тает, то урожай не удастся.
  • В этот день появились сосульки, значит, осень будет долгой.
  • Если образовалась гололедица, значит, скоро будет дождь.
  • Если лук имеет «одежки» больше прежнего, то зима будет холодной.
  • Лисица много лает — к перемене погоды или дождю.
  • Крот во время мороза выбрасывает свежую землю — к потеплению.
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