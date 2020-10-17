Народные приметы 17 октября: что ни в коем случае нельзя делать в Ерофеев день

Народные традиции 17 октября
На Ерофея ни в коем случае нельзя ходить в лес — в этот день леший буянит перед долгой спячкой. Он куражится и веселится, ломая деревья и гоняя лесную живность.
В народе считалось, что лешие бесятся, потому что святой Ерофей их с земли гонит, а они ничего поделать с этим не могут. По этой причине 17 октября выходить из дома не стоило даже ненадолго.
Всем женщинам на Ерофея запрещалось ходить поодиночке, а также разговаривать с незнакомцами. Люди верили, что соблюдение этого запрета защитит женщину от нечистой силы и убережет от искушений.
Также в Ерофеев день нельзя играть свадьбы. Наши предки считали, что после венчания в столь неподходящий день супругов ждут неминуемы ссоры, скандалы, скорый разрыв или даже смерть одного из них.
С этого дня начинались зимние холода. Наши предки говорили: «С Ерофея и зима шубу надевает».
Народные приметы 17 октября
- В лес ходить было нельзя — леший все кости переломать может.
- Нежелательны в Ерофеев день свадьбы — супружество недолгим будет.
- У белки цвет шерсти изменился — к морозной зиме.
- Снегирь поет у подножья изгороди — к непогоде.
- Телеграфные провода гудят сильнее обычного — к ненастью.