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Народные приметы 17 октября: что ни в коем случае нельзя делать в Ерофеев день

17 октября отмечается народно-христианский праздник Ерофеев день. По-другому его называют Лешегон, Иерофей и День Ерофея. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Осень. Мужчина в лесу.
Осень. Мужчина в лесу.
СС0

Народные традиции 17 октября

На Ерофея ни в коем случае нельзя ходить в лес — в этот день леший буянит перед долгой спячкой. Он куражится и веселится, ломая деревья и гоняя лесную живность.

В народе считалось, что лешие бесятся, потому что святой Ерофей их с земли гонит, а они ничего поделать с этим не могут. По этой причине 17 октября выходить из дома не стоило даже ненадолго.

Всем женщинам на Ерофея запрещалось ходить поодиночке, а также разговаривать с незнакомцами. Люди верили, что соблюдение этого запрета защитит женщину от нечистой силы и убережет от искушений.

Также в Ерофеев день нельзя играть свадьбы. Наши предки считали, что после венчания в столь неподходящий день супругов ждут неминуемы ссоры, скандалы, скорый разрыв или даже смерть одного из них.

Осенние листья Барнаула.
Осенние листья Барнаула.
Михаил Хаустов

С этого дня начинались зимние холода. Наши предки говорили: «С Ерофея и зима шубу надевает».

Народные приметы 17 октября

  • В лес ходить было нельзя — леший все кости переломать может.
  • Нежелательны в Ерофеев день свадьбы — супружество недолгим будет.
  • У белки цвет шерсти изменился — к морозной зиме.
  • Снегирь поет у подножья изгороди — к непогоде.
  • Телеграфные провода гудят сильнее обычного — к ненастью.
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