Народные приметы 23 октября: что нужно сделать на Евлампия Зимоуказателя

23 октября отмечается народно-христианский праздник Евлампий Зимоуказатель. По-другому его называют Евлампий-светильник и День Евлампия. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 23 октября

На Евлампия Зимоуказателя пытались предсказывать погоду. Смотрели на луну. Если рога месяца указывают на север, то зима будет холодной и наступит скоро, а если на юг — снег не ляжет до ноября.

К 23 октября дни становились заметно короче. Наши предки говорили: «Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемью стращает».

С этого дня начиналась заготовка лучин на зиму. Её устанавливали в доме горящим концом вниз. Под лучину обязательно помещали ушат с водой или металлический противень, чтобы предотвратить пожар. Она горела быстро, поэтому ее нужно было постоянно менять. Этой работой в семье занимались дети.

Традиционно в этот день знахари начинали собирать траву руту, которая имела большую магическую силу. В домах её развешивали под потолком для защиты детей от тёмных сил.

Трава. Снег. Зима СС0

Этот день считался хорошим для любых начинаний, науки, исследовательской деятельности, поиска пропавших вещей и животных.

Народные приметы 23 октября