Народные приметы 23 октября: что нужно сделать на Евлампия Зимоуказателя

Народные традиции 23 октября
На Евлампия Зимоуказателя пытались предсказывать погоду. Смотрели на луну. Если рога месяца указывают на север, то зима будет холодной и наступит скоро, а если на юг — снег не ляжет до ноября.
К 23 октября дни становились заметно короче. Наши предки говорили: «Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемью стращает».
С этого дня начиналась заготовка лучин на зиму. Её устанавливали в доме горящим концом вниз. Под лучину обязательно помещали ушат с водой или металлический противень, чтобы предотвратить пожар. Она горела быстро, поэтому ее нужно было постоянно менять. Этой работой в семье занимались дети.
Традиционно в этот день знахари начинали собирать траву руту, которая имела большую магическую силу. В домах её развешивали под потолком для защиты детей от тёмных сил.
Этот день считался хорошим для любых начинаний, науки, исследовательской деятельности, поиска пропавших вещей и животных.
Народные приметы 23 октября
- Если на Евлампия Зимоуказателя морозы не стукнут, то еще четыре недели не будет зимы.
- Если днем западная часть неба чиста, то дождя не будет.
- Если в непогоду юго-западный ветер изменит свое направление на северо-восточное или северное либо усилится, то дождь скоро прекратится.
- Листья ивы на верхних ветвях долго сохраняются зелеными — к ранней зиме и благодатной весне.