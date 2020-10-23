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Жизнь

Народные приметы 23 октября: что нужно сделать на Евлампия Зимоуказателя

23 октября отмечается народно-христианский праздник Евлампий Зимоуказатель. По-другому его называют Евлампий-светильник и День Евлампия. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Свечи.
Свечи.
СС0

Народные традиции 23 октября

На Евлампия Зимоуказателя пытались предсказывать погоду. Смотрели на луну. Если рога месяца указывают на север, то зима будет холодной и наступит скоро, а если на юг — снег не ляжет до ноября.

К 23 октября дни становились заметно короче. Наши предки говорили: «Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемью стращает».

С этого дня начиналась заготовка лучин на зиму. Её устанавливали в доме горящим концом вниз. Под лучину обязательно помещали ушат с водой или металлический противень, чтобы предотвратить пожар. Она горела быстро, поэтому ее нужно было постоянно менять. Этой работой в семье занимались дети.

Традиционно в этот день знахари начинали собирать траву руту, которая имела большую магическую силу. В домах её развешивали под потолком для защиты детей от тёмных сил.

Трава. Снег. Зима
Трава. Снег. Зима
СС0

Этот день считался хорошим для любых начинаний, науки, исследовательской деятельности, поиска пропавших вещей и животных.

Народные приметы 23 октября

  • Если на Евлампия Зимоуказателя морозы не стукнут, то еще четыре недели не будет зимы.
  • Если днем западная часть неба чиста, то дождя не будет.
  • Если в непогоду юго-западный ветер изменит свое направление на северо-восточное или северное либо усилится, то дождь скоро прекратится.
  • Листья ивы на верхних ветвях долго сохраняются зелеными — к ранней зиме и благодатной весне.
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