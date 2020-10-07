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Жизнь

Народные приметы 7 октября: что нужно сделать на Феклу Запрядальницу

7 октября отмечается народно-христианский праздник Фекла Запрядальница. По-другому его называют День Феклы, Фекла Заревница, Замолотки и Именины овина. Рассказываем, с какими народными приметами и обычаями связан этот день.

Осень.
Осень.
СС0

Народные традиции 7 октября

В ночь на 7 октября зажигали «новый» огонь и начинали замолотки. Этот ритуал проводился женатыми мужчинами. Добытый живой огонь разносили по дворам — зажигали печи, окуривали скот для предотвращения мора, могли вносить в храм для зажигания свеч перед проведением молебна об избавлении от бедствия.

Заботой хозяйки в этот день было накормить молотильщиков первого овина. И первой едой, которую подавали работникам, была «домолотная» каша с маслом.

Наши предки верили, всё, что завяжешь сегодня, не развязать потом. Это касалось как узла, так и судьбы. Если полюбили — это навсегда, если женились — то долгим счастье будет. Именно поэтому сегодня играли много свадеб.

7 октября в последний раз ходили за белыми грибами.

Белый гриб и грибник.
Белый гриб и грибник.
СС0

Народные приметы 7 октября

  • Если желудей много, зима будет теплой, а лето — хлебным.
  • Ранний рассвет и яркое солнце знаменуют скорую перемену погоды.
  • Если белка линяет с хвоста, то зима будет очень холодной.
  • Если прогремит гром, значит, зима будет короткой и теплой.
  • Листья к этому дню пожелтели, но опадают слабо — морозы наступят не скоро.
  • Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.
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