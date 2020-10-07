Народные приметы 7 октября: что нужно сделать на Феклу Запрядальницу

7 октября отмечается народно-христианский праздник Фекла Запрядальница. По-другому его называют День Феклы, Фекла Заревница, Замолотки и Именины овина. Рассказываем, с какими народными приметами и обычаями связан этот день.

Народные традиции 7 октября

В ночь на 7 октября зажигали «новый» огонь и начинали замолотки. Этот ритуал проводился женатыми мужчинами. Добытый живой огонь разносили по дворам — зажигали печи, окуривали скот для предотвращения мора, могли вносить в храм для зажигания свеч перед проведением молебна об избавлении от бедствия.

Заботой хозяйки в этот день было накормить молотильщиков первого овина. И первой едой, которую подавали работникам, была «домолотная» каша с маслом.

Наши предки верили, всё, что завяжешь сегодня, не развязать потом. Это касалось как узла, так и судьбы. Если полюбили — это навсегда, если женились — то долгим счастье будет. Именно поэтому сегодня играли много свадеб.

7 октября в последний раз ходили за белыми грибами.

Белый гриб и грибник. СС0

Народные приметы 7 октября