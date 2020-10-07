Народные приметы 7 октября: что нужно сделать на Феклу Запрядальницу

Народные традиции 7 октября
В ночь на 7 октября зажигали «новый» огонь и начинали замолотки. Этот ритуал проводился женатыми мужчинами. Добытый живой огонь разносили по дворам — зажигали печи, окуривали скот для предотвращения мора, могли вносить в храм для зажигания свеч перед проведением молебна об избавлении от бедствия.
Заботой хозяйки в этот день было накормить молотильщиков первого овина. И первой едой, которую подавали работникам, была «домолотная» каша с маслом.
Наши предки верили, всё, что завяжешь сегодня, не развязать потом. Это касалось как узла, так и судьбы. Если полюбили — это навсегда, если женились — то долгим счастье будет. Именно поэтому сегодня играли много свадеб.
7 октября в последний раз ходили за белыми грибами.
Народные приметы 7 октября
- Если желудей много, зима будет теплой, а лето — хлебным.
- Ранний рассвет и яркое солнце знаменуют скорую перемену погоды.
- Если белка линяет с хвоста, то зима будет очень холодной.
- Если прогремит гром, значит, зима будет короткой и теплой.
- Листья к этому дню пожелтели, но опадают слабо — морозы наступят не скоро.
- Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.