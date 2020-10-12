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Жизнь

Народные приметы 12 октября: что нужно сделать на Феофана Милостивого

12 октября отмечается народно-христианский праздник Феофан Милостивый. По-другому его называют Феофан осенний, Феофанов день, День Кириака, Отходник и Маремьяна. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Звезды.
Звезды.
unsplash.com

Народные традиции 12 октября

В Феофанов день от звезд ночью ждали доброго света. Как стемнеет, выходили на них смотреть. Множество ярких звезд в небе на Феофана сулило сухую осеннюю погоду.

Кириак считался покровителем странников и отшельников. 12 октября всех проходящих мимо избы и просивших воды или еды заводили в дом и кормили сытным обедом.

Если же было известно, что недалеко от селения живет отшельник, то ему в этот день относили мед и блины, причем старались это делать так, чтобы не побеспокоить человека.

Охотники 12 октября выходили в поля на поиски зайцев. Если охота была удачной, то вечером в доме добытчика ожидалось большое застолье. Наши предки считали, чем больше и жирнее добытый в этот день зверек, тем больше удачи принесет охотнику следующий год.

Кролик. Заяц.
Кролик. Заяц.
открытые источники в интернете

Народные приметы 12 октября

  • Дикие животные в лесу сходят в низкие места на зимовку — ожидай сильных морозов.
  • Бледная и мутноватая луна — к дождю.
  • Соль в солонке отсыревает — к дождю.
  • Деревья в инее — к солнечному дню.
  • Если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно.
  • Если на небе множество ярких звезд, значит, осенью будет мало осадков.
  • В лесу выросли поздние грибы — еще долго не будет снега.
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