Народные приметы 12 октября: что нужно сделать на Феофана Милостивого

Народные традиции 12 октября
В Феофанов день от звезд ночью ждали доброго света. Как стемнеет, выходили на них смотреть. Множество ярких звезд в небе на Феофана сулило сухую осеннюю погоду.
Кириак считался покровителем странников и отшельников. 12 октября всех проходящих мимо избы и просивших воды или еды заводили в дом и кормили сытным обедом.
Если же было известно, что недалеко от селения живет отшельник, то ему в этот день относили мед и блины, причем старались это делать так, чтобы не побеспокоить человека.
Охотники 12 октября выходили в поля на поиски зайцев. Если охота была удачной, то вечером в доме добытчика ожидалось большое застолье. Наши предки считали, чем больше и жирнее добытый в этот день зверек, тем больше удачи принесет охотнику следующий год.
Народные приметы 12 октября
- Дикие животные в лесу сходят в низкие места на зимовку — ожидай сильных морозов.
- Бледная и мутноватая луна — к дождю.
- Соль в солонке отсыревает — к дождю.
- Деревья в инее — к солнечному дню.
- Если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно.
- Если на небе множество ярких звезд, значит, осенью будет мало осадков.
- В лесу выросли поздние грибы — еще долго не будет снега.