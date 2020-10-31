Народные приметы 30 октября: что обязательно нужно сделать на Луков день

31 октября отмечается народно-христианский праздник Луков день. По-другому его называют Лука, Лука Голодный, Лука осенний и День святого Луки. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 31 октября

В этот день большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. Каждый человек в этот праздник обязательно должен был съесть немного лука, чтобы укрепить свое здоровье и защитить себя от зимних болезней. Наши предки считали, что лук, съеденный сегодня, способен излечить даже от хронических заболеваний.

31 октября женщины изготавливали из лука специальные мази, а после использовали их для придания красоты коже и волосам.

На Луков день начиналась так называемая осенняя путина, предполагавшая выход в море. Поэтому рыбаки обращали апостолу Луке молитвы с просьбой послать хороший улов и уберечь от опасностей, связанных с водной стихией.

Рыба в водоеме. СС0

Народные приметы 31 октября