Народные приметы 30 октября: что обязательно нужно сделать на Луков день

Народные традиции 31 октября
В этот день большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. Каждый человек в этот праздник обязательно должен был съесть немного лука, чтобы укрепить свое здоровье и защитить себя от зимних болезней. Наши предки считали, что лук, съеденный сегодня, способен излечить даже от хронических заболеваний.
31 октября женщины изготавливали из лука специальные мази, а после использовали их для придания красоты коже и волосам.
На Луков день начиналась так называемая осенняя путина, предполагавшая выход в море. Поэтому рыбаки обращали апостолу Луке молитвы с просьбой послать хороший улов и уберечь от опасностей, связанных с водной стихией.
Народные приметы 31 октября
- Облака по небу плывут с севера на юг — погода будет ясной, и наоборот.
- Рога месяца смотрят в северную сторону — погода в ближайшие дни будет сухой.
- Бледная и мутная луна — жди дождя или снега.
- Если на вишне к этому дню еще остались листья, то выпавший снег быстро растает.
- Если ерш в сети попался — хорошего улова не жди.