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Жизнь

Народные приметы 30 октября: что обязательно нужно сделать на Луков день

31 октября отмечается народно-христианский праздник Луков день. По-другому его называют Лука, Лука Голодный, Лука осенний и День святого Луки. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Репчатый лук.
Репчатый лук.
Открытые источники.

Народные традиции 31 октября

В этот день большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. Каждый человек в этот праздник обязательно должен был съесть немного лука, чтобы укрепить свое здоровье и защитить себя от зимних болезней. Наши предки считали, что лук, съеденный сегодня, способен излечить даже от хронических заболеваний.

31 октября женщины изготавливали из лука специальные мази, а после использовали их для придания красоты коже и волосам.

На Луков день начиналась так называемая осенняя путина, предполагавшая выход в море. Поэтому рыбаки обращали апостолу Луке молитвы с просьбой послать хороший улов и уберечь от опасностей, связанных с водной стихией.

Рыба в водоеме.
Рыба в водоеме.
СС0

Народные приметы 31 октября

  • Облака по небу плывут с севера на юг — погода будет ясной, и наоборот.
  • Рога месяца смотрят в северную сторону — погода в ближайшие дни будет сухой.
  • Бледная и мутная луна — жди дождя или снега.
  • Если на вишне к этому дню еще остались листья, то выпавший снег быстро растает.
  • Если ерш в сети попался — хорошего улова не жди.
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