Народные приметы 2 октября: что обязательно нужно сделать на Трофима и Зосиму

Народные традиции 2 октября
В этот день наши предки отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину. После 2 октября в течение девяти дней необходимо было приготовить ульи к зиме. При этом приговаривали: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь».
Пчеловоды считались приближенными к богу людьми, имеющими особую мудрость, к ним часто ходили за советами, как и к деревенским знахарям.
На Руси мед был лекарством от многих болезней. Во время пчелиной девятины нужно было каждое утро натощак обязательно съедать немного меда и запивать его теплой водой. Это считалось целительным средством от всех болезней.
2 октября наши предки устраивали Трофимовы вечерки. Молодые люди там выбирали себе невест, а девушки присматривали к женихам. На Руси верили, что именно Трофим помогает парам найти друг друга.
Также в этот день девушки гадали на суженого. Считалось, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку, то он непременно тебя полюбит.
Народные приметы 2 октября
- Южный ветер предвещает хороший урожай озимых в следующем году.
- Листья 2 октября с деревьев опадают — пора ставить ульи в пасеки.
- Если пчелы залепляют отверстия в улье, зима будет холодной и снежной.
- Осенний утренний иней — к сухой и ясной погоде.
- Лебедь поздно летит с севера на юг — осень будет продолжительной и теплой.
- Куницы меняют летний мех на зимний раньше обычного — к скорой зиме.