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Жизнь

Народные приметы 2 октября: что обязательно нужно сделать на Трофима и Зосиму

2 октября отмечается народно-христианский праздник Трофим и Зосима. По-другому его называют Пчелиная девятина, Трофимов день, Лакомый стол и Зосима. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Пчела.
Пчела.
СС0

Народные традиции 2 октября

В этот день наши предки отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину. После 2 октября в течение девяти дней необходимо было приготовить ульи к зиме. При этом приговаривали: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь».

Пчеловоды считались приближенными к богу людьми, имеющими особую мудрость, к ним часто ходили за советами, как и к деревенским знахарям.

На Руси мед был лекарством от многих болезней. Во время пчелиной девятины нужно было каждое утро натощак обязательно съедать немного меда и запивать его теплой водой. Это считалось целительным средством от всех болезней.

Мёд. Мед
Мёд. Мед
СС0

2 октября наши предки устраивали Трофимовы вечерки. Молодые люди там выбирали себе невест, а девушки присматривали к женихам. На Руси верили, что именно Трофим помогает парам найти друг друга.

Также в этот день девушки гадали на суженого. Считалось, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку, то он непременно тебя полюбит.

Народные приметы 2 октября

  • Южный ветер предвещает хороший урожай озимых в следующем году.
  • Листья 2 октября с деревьев опадают — пора ставить ульи в пасеки.
  • Если пчелы залепляют отверстия в улье, зима будет холодной и снежной.
  • Осенний утренний иней — к сухой и ясной погоде.
  • Лебедь поздно летит с севера на юг — осень будет продолжительной и теплой.
  • Куницы меняют летний мех на зимний раньше обычного — к скорой зиме.
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