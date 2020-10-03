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Жизнь

Народные приметы 3 октября: что принято делать на Астафия Ветряка

3 октября отмечается народно-христианский праздник Астафий Ветряк. По-другому его называют Астафий-мельник, Евстафий, Астафьевы ветры и Астафьев день. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Ветер.
Ветер.
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Народные традиции 3 октября

Главной традицией Астафьего дня считается наблюдение за ветром. По его направлению предугадывали грядущую погоду. Южный ветер — к теплой погоде, восточный — к солнечным дням, северный — к морозам, западный — к обильным осадкам.

В этот день на Руси отмечали праздник мельники. Им приписывают дружбу с водяными, русалками и нечистой силой. Считалось, что мельники сегодня бросают в реку буханку хлеба и выливают водку, чтобы задобрить водяную нежить.

3 октября рубилась самая поздняя капуста. Ее специально оставляли на грядках, чтобы осенний заморозок подморозил верхние листы. Считалось, что такая капуста и щи из нее имеют собственный неповторимый сладковатый привкус.

Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО

Народные приметы 3 октября

  • Если шишки выросли на верхних ветках ели — морозы придут в конце зимы.
  • Не все ненастья на Астафья — проглянет и ясный день.
  • Если тепло и летает паутина, снега долго не будет.
  • Коли дует южный ветер — быть теплу.
  • Если в эти дни туманно и тепло, летит белая паутина — к благоприятной осени и нескорому снегу.
  • Утром небо белесоватое, мутное, кажется низким — к ненастью.
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