Народные приметы 3 октября: что принято делать на Астафия Ветряка

Народные традиции 3 октября
Главной традицией Астафьего дня считается наблюдение за ветром. По его направлению предугадывали грядущую погоду. Южный ветер — к теплой погоде, восточный — к солнечным дням, северный — к морозам, западный — к обильным осадкам.
В этот день на Руси отмечали праздник мельники. Им приписывают дружбу с водяными, русалками и нечистой силой. Считалось, что мельники сегодня бросают в реку буханку хлеба и выливают водку, чтобы задобрить водяную нежить.
3 октября рубилась самая поздняя капуста. Ее специально оставляли на грядках, чтобы осенний заморозок подморозил верхние листы. Считалось, что такая капуста и щи из нее имеют собственный неповторимый сладковатый привкус.
Народные приметы 3 октября
- Если шишки выросли на верхних ветках ели — морозы придут в конце зимы.
- Не все ненастья на Астафья — проглянет и ясный день.
- Если тепло и летает паутина, снега долго не будет.
- Коли дует южный ветер — быть теплу.
- Если в эти дни туманно и тепло, летит белая паутина — к благоприятной осени и нескорому снегу.
- Утром небо белесоватое, мутное, кажется низким — к ненастью.