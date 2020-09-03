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Жизнь

Народные приметы 3 сентября: что можно и нельзя делать на Фаддея Проповедника

3 сентября отмечается народно-христианский праздник Фаддей Проповедник. По-другому его называют Фаддеев день, Василиса Льняница, Баба Василиса и Васса. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Лен.
Лен.
СС0

Народные традиции 3 сентября

Главной традицией это дня принято считать уборку льна. В народе считали, что в полях есть некая добрая сила, которая присматривает за ними и не пускает детей играть среди льна.

Те, кто встречал Льняницу, описывают ее как невероятно красивую девушку. Она подсказывала хорошему хозяину, когда лен созревал и его можно было собирать. Поэтому праздник в народе получил название «Льняница».

Женщины во время уборки льна говорили: «Баба Василиса о льнах радеет».

Что нельзя делать на Фаддея Проповедника

3 сентября не рекомендуется ходить в гости, день советуют провести дома в кругу семьи. Считается, что походы в гости могут привести к разногласиям и ссорам.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

Также нельзя сегодня конфликтовать и обижаться. Негативные эмоции дня скажутся на человеке в ближайшем будущем. Фаддеев день нужно провести в хорошем настроении.

В этот день все люди оценивают свои доходы и стараются экономить. Ни в коем случае нельзя тратить их на бесполезные вещи.

Народные приметы 3 сентября

  • На рябине много ягод — осенью будут частые дожди.

  • Погода на Фаддея ясная, значит, еще 21 день будет солнечно и тепло.

  • Куры начинают линять — жди теплой зимы.

  • Мышь делает гнездо глубоко в копне сена — осень будет дождливой и затяжной.

  • Большое количество желудей говорит о том, что на Рождество выпадет много снега.

  • Как береза начинает желтеть, такая и осень будет: снизу — поздняя, сверху — ранняя.

  • Всяк Фаддей своим счастьем владей.

  • Если мыши по льну гнезда совьют — большие снега грядут.

  • В лесу много рябины — осень дождливая.

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