Народные приметы 3 сентября: что можно и нельзя делать на Фаддея Проповедника

3 сентября отмечается народно-христианский праздник Фаддей Проповедник. По-другому его называют Фаддеев день, Василиса Льняница, Баба Василиса и Васса. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 3 сентября

Главной традицией это дня принято считать уборку льна. В народе считали, что в полях есть некая добрая сила, которая присматривает за ними и не пускает детей играть среди льна.

Те, кто встречал Льняницу, описывают ее как невероятно красивую девушку. Она подсказывала хорошему хозяину, когда лен созревал и его можно было собирать. Поэтому праздник в народе получил название «Льняница».

Женщины во время уборки льна говорили: «Баба Василиса о льнах радеет».

Что нельзя делать на Фаддея Проповедника

3 сентября не рекомендуется ходить в гости, день советуют провести дома в кругу семьи. Считается, что походы в гости могут привести к разногласиям и ссорам.

Конфликт , ссора. pixabay.com

Также нельзя сегодня конфликтовать и обижаться. Негативные эмоции дня скажутся на человеке в ближайшем будущем. Фаддеев день нужно провести в хорошем настроении.

В этот день все люди оценивают свои доходы и стараются экономить. Ни в коем случае нельзя тратить их на бесполезные вещи.

Народные приметы 3 сентября