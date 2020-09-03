Народные приметы 3 сентября: что можно и нельзя делать на Фаддея Проповедника

Народные традиции 3 сентября
Главной традицией это дня принято считать уборку льна. В народе считали, что в полях есть некая добрая сила, которая присматривает за ними и не пускает детей играть среди льна.
Те, кто встречал Льняницу, описывают ее как невероятно красивую девушку. Она подсказывала хорошему хозяину, когда лен созревал и его можно было собирать. Поэтому праздник в народе получил название «Льняница».
Женщины во время уборки льна говорили: «Баба Василиса о льнах радеет».
Что нельзя делать на Фаддея Проповедника
3 сентября не рекомендуется ходить в гости, день советуют провести дома в кругу семьи. Считается, что походы в гости могут привести к разногласиям и ссорам.
Также нельзя сегодня конфликтовать и обижаться. Негативные эмоции дня скажутся на человеке в ближайшем будущем. Фаддеев день нужно провести в хорошем настроении.
В этот день все люди оценивают свои доходы и стараются экономить. Ни в коем случае нельзя тратить их на бесполезные вещи.
Народные приметы 3 сентября
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На рябине много ягод — осенью будут частые дожди.
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Погода на Фаддея ясная, значит, еще 21 день будет солнечно и тепло.
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Куры начинают линять — жди теплой зимы.
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Мышь делает гнездо глубоко в копне сена — осень будет дождливой и затяжной.
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Большое количество желудей говорит о том, что на Рождество выпадет много снега.
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Как береза начинает желтеть, такая и осень будет: снизу — поздняя, сверху — ранняя.
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Всяк Фаддей своим счастьем владей.
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Если мыши по льну гнезда совьют — большие снега грядут.
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В лесу много рябины — осень дождливая.