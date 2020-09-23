Народные приметы 23 сентября: что нужно делать на Петра и Павла Рябинников

23 сентября отмечается народно-христианский праздник Петр и Павел Рябинники. По-другому его называют, Именины рябины, Петр и Павел и Петр-Павел осенний. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

В этом году невероятный урожай рябины.

Народные традиции 23 сентября

Ко дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой. Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и целебные квасы. Рябина считалась отличным средством против болезней и нечистой силы, настой из нее употребляли для лечения простуды.

В этот день наши предки молились святым Петру и Павлу и просили помочь в зимовке.

Также сегодня заготавливали и веточки рябины. Они нужны были для того, чтобы отпугнуть все злые силы во время плохого самочувствия.

В этот праздник развешивают рябину под крышей дома, с целью ее провяливания и приобретения более сладкого привкуса. Собирают не все ягоды, часть оставляют на ветках деревьев, чтобы звери и птицы также могли полакомиться ими.

Черноплодная рябина.

Народные приметы 23 сентября