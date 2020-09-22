Народные приметы 22 сентября: что обязательно нужно сделать на Акима и Анну

Народные традиции 22 сентября
В этот день на Руси было принято обновлять огонь в домах, сжигать старую одежду, а детей выставлять на порог и обливать водой. Делалось это для того, чтобы их не одолели болезни, порчи и сглазы.
Сегодня новобрачные должны испечь пироги и угостить ими своих родственников. В семьях накрывают широкие столы и приглашают повитух на пиршество.
22 сентября дети обязаны попросить прощения у родителей и поклониться им. В этот день вспоминают об умерших родителях, а также молятся святым о зачатии ребенка.
Праздник на Руси называли Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок.
Также сегодня принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки.
Народные приметы 22 сентября
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Длинная паутина летит к ясной осени и нескорому снегу.
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Детей, рожденных в этот день, ждут в жизни много перемен. Им сопутствует удача.
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Если бездетная женщина в этот день станет молиться Богоотцам о ребенке, то ее мольбы будут услышаны и исполнятся.