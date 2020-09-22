Народные приметы 22 сентября: что обязательно нужно сделать на Акима и Анну

22 сентября отмечается народно-христианский праздник Аким и Анна. По-другому его называют Поднесеньев день, День рожениц, Память праведных Богоотцов Иоакима и Анны. Рассказываем, как бездетным женщинам забеременеть в этот день, а также с какими народными приметами и традициями он связан.

Народные традиции 22 сентября

В этот день на Руси было принято обновлять огонь в домах, сжигать старую одежду, а детей выставлять на порог и обливать водой. Делалось это для того, чтобы их не одолели болезни, порчи и сглазы.

Сегодня новобрачные должны испечь пироги и угостить ими своих родственников. В семьях накрывают широкие столы и приглашают повитух на пиршество.

22 сентября дети обязаны попросить прощения у родителей и поклониться им. В этот день вспоминают об умерших родителях, а также молятся святым о зачатии ребенка.

Праздник на Руси называли Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок.

Беременность CCO

Также сегодня принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки.

Народные приметы 22 сентября