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Жизнь

Народные приметы 22 сентября: что обязательно нужно сделать на Акима и Анну

22 сентября отмечается народно-христианский праздник Аким и Анна. По-другому его называют Поднесеньев день, День рожениц, Память праведных Богоотцов Иоакима и Анны. Рассказываем, как бездетным женщинам забеременеть в этот день, а также с какими народными приметами и традициями он связан.

Огонь. Костер.
Огонь. Костер.
СС0

Народные традиции 22 сентября

В этот день на Руси было принято обновлять огонь в домах, сжигать старую одежду, а детей выставлять на порог и обливать водой. Делалось это для того, чтобы их не одолели болезни, порчи и сглазы.

Сегодня новобрачные должны испечь пироги и угостить ими своих родственников. В семьях накрывают широкие столы и приглашают повитух на пиршество.

22 сентября дети обязаны попросить прощения у родителей и поклониться им. В этот день вспоминают об умерших родителях, а также молятся святым о зачатии ребенка.

Праздник на Руси называли Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок.

Беременность
Беременность
CCO

Также сегодня принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки.

Народные приметы 22 сентября

  • Длинная паутина летит к ясной осени и нескорому снегу.

  • Детей, рожденных в этот день, ждут в жизни много перемен. Им сопутствует удача.

  • Если бездетная женщина в этот день станет молиться Богоотцам о ребенке, то ее мольбы будут услышаны и исполнятся.

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