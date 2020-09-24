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Жизнь

Народные приметы 24 сентября: что обязательно нужно сделать на Федорины вечерки

24 сентября отмечается народно-христианский праздник Федорины вечерки. По-другому его называют Федорин день, Федора-капустница, Федора осенняя, Конец бабьего лета и Федора-обдера. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Капуста
Капуста
СС0

Народные традиции 24 сентября

Главной традицией Федориных вечерков принято считать окончание уборки урожая овощей.

В этот необходимо подойти к полю и до земли поклониться урожаю.

Одной из традиций считается «осенщина». Каждый человек, кто чем богат, складывает дары для священника, а его жене помогают в хозяйстве.

Праздник имеет название «Федорины вечерки» из-за того, что в течение двух недель женщины собирали вечерами на посиделки с целью рубки капусты для закваски. Процесс проходил с весельем при хорошем настроении, а на столах обязательно присутствовали блюда из капусты.

Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО

Народные приметы 24 сентября

  • Не всякое лето до Федоры дотянет.

  • Если озимые хорошо и дружно поднялись — урожай будет богатым.

  • На Федору черные грязи все пути-дороги расквасили.

  • Если пчелы заводят другой раз летку — будет продолжительная и теплая осень.

  • Федора начинается — дела заканчиваются. Начать новое дело — плохая примета.

  • Чайки кружатся в небе высоко — к ветреной погоде.

  • Грибов много — снега много будет, и наоборот.

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