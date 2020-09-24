Народные приметы 24 сентября: что обязательно нужно сделать на Федорины вечерки

Народные традиции 24 сентября
Главной традицией Федориных вечерков принято считать окончание уборки урожая овощей.
В этот необходимо подойти к полю и до земли поклониться урожаю.
Одной из традиций считается «осенщина». Каждый человек, кто чем богат, складывает дары для священника, а его жене помогают в хозяйстве.
Праздник имеет название «Федорины вечерки» из-за того, что в течение двух недель женщины собирали вечерами на посиделки с целью рубки капусты для закваски. Процесс проходил с весельем при хорошем настроении, а на столах обязательно присутствовали блюда из капусты.
Народные приметы 24 сентября
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Не всякое лето до Федоры дотянет.
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Если озимые хорошо и дружно поднялись — урожай будет богатым.
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На Федору черные грязи все пути-дороги расквасили.
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Если пчелы заводят другой раз летку — будет продолжительная и теплая осень.
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Федора начинается — дела заканчиваются. Начать новое дело — плохая примета.
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Чайки кружатся в небе высоко — к ветреной погоде.
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Грибов много — снега много будет, и наоборот.