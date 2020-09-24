Народные приметы 24 сентября: что обязательно нужно сделать на Федорины вечерки

24 сентября отмечается народно-христианский праздник Федорины вечерки. По-другому его называют Федорин день, Федора-капустница, Федора осенняя, Конец бабьего лета и Федора-обдера. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 24 сентября

Главной традицией Федориных вечерков принято считать окончание уборки урожая овощей.

В этот необходимо подойти к полю и до земли поклониться урожаю.

Одной из традиций считается «осенщина». Каждый человек, кто чем богат, складывает дары для священника, а его жене помогают в хозяйстве.

Праздник имеет название «Федорины вечерки» из-за того, что в течение двух недель женщины собирали вечерами на посиделки с целью рубки капусты для закваски. Процесс проходил с весельем при хорошем настроении, а на столах обязательно присутствовали блюда из капусты.

Капуста. Огород ССО

Народные приметы 24 сентября