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Жизнь

Народные приметы 8 сентября: что обязательно нужно сделать на Наталью Овсяницу

8 сентября отмечается народно-христианский праздник Наталья Овсяница. По-другому его называют Овсяницы, Адриан и Наталия, Адриян Осенний и Наталья Овсяница, Рябинники и Адриан-толоконник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Овес. Поле. Зерно
Овес. Поле. Зерно
СС0

Народные традиции 8 сентября

Праздник получил название «Овсяница» за уборку овса в это время. Первый сноп обязательно ставили в доме под образами.

Наши предки из этого злака делали отменное толокно. Сначала зерна пропаривали, обсушивали и очищали. Только после этого толкли в специальной ступе.

В этот день было традицией обязательно ставить на стол блины и овсяной кисель. Они считали угощениями для святых Адриана и Наталии.

8 сентября считалось отличным днем для сбора грибов, калины и рябины. Ягоды очень ценились в народе за их целебные свойства. Считалось, что настои, чаи, варенье из них можно использовать для лечения самых разных недугов. Калина и рябина повышают иммунитет, а также восстанавливают силы.

Калина.
Калина.
alleyarossii.tumblr.com

Народные приметы 8 сентября

  • Утренние заморозки — зима будет ранней и морозной.

  • На рябине мало ягод — осень будет не дождливой.

  • Рябина уродилась — холода не за горами.

  • Не успели опасть листья березы и дуба — ожидай суровую зиму.

  • К этому дню не выкосишь овёс — намотаешься до слёз.

  • Андриан толокно замешивает, Наталья блины печёт.

  • Овес на столе — сыть в животе.

  • Птицы со двора и опенки у пня — наступила осенняя пора.

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