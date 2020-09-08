Народные приметы 8 сентября: что обязательно нужно сделать на Наталью Овсяницу

8 сентября отмечается народно-христианский праздник Наталья Овсяница. По-другому его называют Овсяницы, Адриан и Наталия, Адриян Осенний и Наталья Овсяница, Рябинники и Адриан-толоконник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 8 сентября

Праздник получил название «Овсяница» за уборку овса в это время. Первый сноп обязательно ставили в доме под образами.

Наши предки из этого злака делали отменное толокно. Сначала зерна пропаривали, обсушивали и очищали. Только после этого толкли в специальной ступе.

В этот день было традицией обязательно ставить на стол блины и овсяной кисель. Они считали угощениями для святых Адриана и Наталии.

8 сентября считалось отличным днем для сбора грибов, калины и рябины. Ягоды очень ценились в народе за их целебные свойства. Считалось, что настои, чаи, варенье из них можно использовать для лечения самых разных недугов. Калина и рябина повышают иммунитет, а также восстанавливают силы.

Калина. alleyarossii.tumblr.com

Народные приметы 8 сентября