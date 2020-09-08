Народные приметы 8 сентября: что обязательно нужно сделать на Наталью Овсяницу

Народные традиции 8 сентября
Праздник получил название «Овсяница» за уборку овса в это время. Первый сноп обязательно ставили в доме под образами.
Наши предки из этого злака делали отменное толокно. Сначала зерна пропаривали, обсушивали и очищали. Только после этого толкли в специальной ступе.
В этот день было традицией обязательно ставить на стол блины и овсяной кисель. Они считали угощениями для святых Адриана и Наталии.
8 сентября считалось отличным днем для сбора грибов, калины и рябины. Ягоды очень ценились в народе за их целебные свойства. Считалось, что настои, чаи, варенье из них можно использовать для лечения самых разных недугов. Калина и рябина повышают иммунитет, а также восстанавливают силы.
Народные приметы 8 сентября
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Утренние заморозки — зима будет ранней и морозной.
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На рябине мало ягод — осень будет не дождливой.
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Рябина уродилась — холода не за горами.
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Не успели опасть листья березы и дуба — ожидай суровую зиму.
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К этому дню не выкосишь овёс — намотаешься до слёз.
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Андриан толокно замешивает, Наталья блины печёт.
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Овес на столе — сыть в животе.
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Птицы со двора и опенки у пня — наступила осенняя пора.