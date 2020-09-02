Народные приметы 2 сентября: что обязательно нужно сделать на Самойлов день

Народные традиции 2 сентября
Наши предки считали пророка Самуила защитником и покровителем всех обиженных и обездоленных.
В этот день верующие молились ему также о даровании хорошей погоды. Это было необходимо для того, чтобы успеть закончить все дела на полях до наступления холодов.
2 сентября существовала интересная традиция. Рано утром старшая дочка обязательно приносила отцу семейства нарядную рубаху. Чаще она была новая, вышитая своими руками. В это время хозяйка дома готовила добротный завтрак. На стол ставили свежую сметану, мед, блины и оладьи.
По настроению главы семьи определяли, каким будет грядущий день. Считалось, что чем лучше оно будет, тем лучше пойдут дела у всех членов семьи.
С этого дня в лесу начинали появляться опята, поэтому многие отправлялись за урожаем.
Народные приметы 2 сентября
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Кротовы норы смотрят на север — зима будет теплая.
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Кроты утепляют норки жнивьем и соломой, а белки уже делают запасы — к холодной зиме.
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Мыши с полей перебираются в дома — зима будет холодная.
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Журавли летят высоко и неторопливо — к теплой осени.
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Грачи собрались в теплые края — быть холодной осени.
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С Самойлина дня птицы в стаи сбиваются, в теплые страны собираются.
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Самойлин день — бога о мужике молит.
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С Самойлина дня шуба за кафтаном тянется.