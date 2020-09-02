Народные приметы 2 сентября: что обязательно нужно сделать на Самойлов день

2 сентября отмечается народно-христианский праздник Самойлов день. По-другому его называют Самойлин день, День Самуила и Самуил. Рассказываем, по чьему настроению определяют, каким будет грядущий день.

Народные традиции 2 сентября

Наши предки считали пророка Самуила защитником и покровителем всех обиженных и обездоленных.

В этот день верующие молились ему также о даровании хорошей погоды. Это было необходимо для того, чтобы успеть закончить все дела на полях до наступления холодов.

2 сентября существовала интересная традиция. Рано утром старшая дочка обязательно приносила отцу семейства нарядную рубаху. Чаще она была новая, вышитая своими руками. В это время хозяйка дома готовила добротный завтрак. На стол ставили свежую сметану, мед, блины и оладьи.

По настроению главы семьи определяли, каким будет грядущий день. Считалось, что чем лучше оно будет, тем лучше пойдут дела у всех членов семьи.

Блины. CC0

С этого дня в лесу начинали появляться опята, поэтому многие отправлялись за урожаем.

Народные приметы 2 сентября