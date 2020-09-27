Народные приметы 27 сентября: что обязательно нужно сделать на Воздвижение

Народные традиции 27 сентября
27 сентября верующие православной церкви поклоняются Кресту Господню, а также совершаются крестные ходы.
В этот же день начинаются Воздвиженские вечерки, которые длятся две недели. В это время незамужние девушки собираются вместе и читают определенные заговоры семь раз. На Руси верили, что после совершения такого обряда в девушку влюбится тот, кто мил е сердцу.
Наши предки верили, если сегодня соблюсти пост, то можно получить прощение семи грехов. А несоблюдавшие обретут семь грехов.
В праздник в домах мелом, сажей, углем или чесноком обязательно рисуют кресты. А небольшие крестики из дерева помещают в закромах и яслях животных. Считается, что они охраняют все вокруг от нечистой силы.
Народные приметы 27 сентября
- Воздвиженье осень навстречу зиме двигает.
- На восходе луну очерчивает красноватый быстро пропадающий круг — погода будет ясная и сухая.
- Северный ветер в этот день пророчит теплое лето в следующем году.
- Гуси летят высоко — половодье будет высокое, низко — река практически не поднимется.
- Если журавли летят медленно и высоко, курлыкая на лету, то осень будет теплой.
- Если подряд несколько дней дует западный ветер, то погода в ближайшие дни будет плохой.
- 27 сентября птицы начинают отлетать на юг.