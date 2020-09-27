Народные приметы 27 сентября: что обязательно нужно сделать на Воздвижение

27 сентября отмечается народно-христианский праздник Воздвижение. По-другому его называют Воздвижение Креста Господня, Вздвиженьев день, Ставров день, Третьи осенины и Битва правды и кривды. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 27 сентября

27 сентября верующие православной церкви поклоняются Кресту Господню, а также совершаются крестные ходы.

В этот же день начинаются Воздвиженские вечерки, которые длятся две недели. В это время незамужние девушки собираются вместе и читают определенные заговоры семь раз. На Руси верили, что после совершения такого обряда в девушку влюбится тот, кто мил е сердцу.

Наши предки верили, если сегодня соблюсти пост, то можно получить прощение семи грехов. А несоблюдавшие обретут семь грехов.

В праздник в домах мелом, сажей, углем или чесноком обязательно рисуют кресты. А небольшие крестики из дерева помещают в закромах и яслях животных. Считается, что они охраняют все вокруг от нечистой силы.

Церковь. Религия. Витраж СС0

Народные приметы 27 сентября