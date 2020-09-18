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Жизнь

Народные приметы 18 сентября: что обязательно нужно сделать на Захария и Елизавету

18 сентября отмечается народно-христианский праздник Захарий и Елизавета. По-другому его называют День Захарии и Елизаветы, Кумоха осенняя, Изгнание Кумахи, Елизавета Предсказательница и День Кумохи. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
Олег Богданов

Народные традиции 18 сентября

На Захария и Елизавету у наших предков было принято обязательно обмести весь дом березовым веником. Считалось, что такой обряд защитит жилище от нечистой силы до самой весны. Также таким веником нужно попариться в бане, это придаст организму силы и здоровье на весь год.

На Руси этот день считался благоприятным для гадания. Девушки узнавали свою судьбу, кто будет суженым и как скоро будет свадьба.

Наши предки считали, что человек, который родился 18 сентября, обладает особой силой, его не трогает нечисть. Поэтому таких людей старались нанимать в пастухи, чтобы он берег скотину от зла.

Гадания, целительство.
Гадания, целительство.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Народные приметы 18 сентября

  • Если рябина хорошо уродила — осень будет ненастной.

  • Если листья рябины пожелтели — зима будет ранней и морозной.

  • До восхода солнца тучи красные — к ветру и дождю.

  • Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру — к мягкой зиме.

  • Заволакивающие небо облака после продолжительной непогоды сходят будто пеленой — к сухой и ясной погоде.

  • Козы в ясный день вдруг стали прятаться под навес или заспешили с пастбища домой — к резкому ухудшению погоды.

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