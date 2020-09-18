Народные приметы 18 сентября: что обязательно нужно сделать на Захария и Елизавету

Народные традиции 18 сентября
На Захария и Елизавету у наших предков было принято обязательно обмести весь дом березовым веником. Считалось, что такой обряд защитит жилище от нечистой силы до самой весны. Также таким веником нужно попариться в бане, это придаст организму силы и здоровье на весь год.
На Руси этот день считался благоприятным для гадания. Девушки узнавали свою судьбу, кто будет суженым и как скоро будет свадьба.
Наши предки считали, что человек, который родился 18 сентября, обладает особой силой, его не трогает нечисть. Поэтому таких людей старались нанимать в пастухи, чтобы он берег скотину от зла.
Народные приметы 18 сентября
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Если рябина хорошо уродила — осень будет ненастной.
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Если листья рябины пожелтели — зима будет ранней и морозной.
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До восхода солнца тучи красные — к ветру и дождю.
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Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру — к мягкой зиме.
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Заволакивающие небо облака после продолжительной непогоды сходят будто пеленой — к сухой и ясной погоде.
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Козы в ясный день вдруг стали прятаться под навес или заспешили с пастбища домой — к резкому ухудшению погоды.