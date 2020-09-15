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Жизнь

Народные приметы 15 сентября: что обязательно нужно сделать в День Мамонтия

15 сентября отмечается народно-христианский праздник День Мамонтия. По-другому его называют Федот и Руфина, Козий род, Мамонт-овчарник и Овчинник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Осень. Желтые листья
Осень. Желтые листья
СС0

Народные традиции 15 сентября

С этого дня начинались гулянья парней. Всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, после окончания полевых работ давали полную свободу и не нагружали делами до ноября. В это время парни наряжались в праздничную одежду, ходили к друг другу в гости, устраивали различные игры и шуточные драки.

15 сентября во всех селениях также были распространены ярмарки, гулянья и походы по гостям.

С Дня Мамонтия скотину со двора на вольный пас не выгоняли. Считалось, что этим можно было накликать беду.

У наших предков в этот день существовал обычай наводить порядок во дворе, хлеву, загоне для скота и кладовых помещениях. Их окуривали вересковым дымом, отгоняющим нечистую силу.

Сыр. Молоко.
Сыр. Молоко.
СС0

В праздник на стол обязательно ставили сыр и молоко. Эти продукты выступали данью уважения покровителю Мамонту.

Народные приметы 15 сентября

  • Низкие облака — к дождливой и холодной погоде.

  • Если поутру и вечером много росы, а ветра нет, значит, в ближайшие дни погода будет хорошей.

  • К Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

  • Поклонись овчарнику — он тебе овец сбережет.

  • Поскотины стынут, запирай скотину.

  • Обильные росы с утра — к хорошей погоде.

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