Народные приметы 15 сентября: что обязательно нужно сделать в День Мамонтия

15 сентября отмечается народно-христианский праздник День Мамонтия. По-другому его называют Федот и Руфина, Козий род, Мамонт-овчарник и Овчинник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 15 сентября

С этого дня начинались гулянья парней. Всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, после окончания полевых работ давали полную свободу и не нагружали делами до ноября. В это время парни наряжались в праздничную одежду, ходили к друг другу в гости, устраивали различные игры и шуточные драки.

15 сентября во всех селениях также были распространены ярмарки, гулянья и походы по гостям.

С Дня Мамонтия скотину со двора на вольный пас не выгоняли. Считалось, что этим можно было накликать беду.

У наших предков в этот день существовал обычай наводить порядок во дворе, хлеву, загоне для скота и кладовых помещениях. Их окуривали вересковым дымом, отгоняющим нечистую силу.

Сыр. Молоко. СС0

В праздник на стол обязательно ставили сыр и молоко. Эти продукты выступали данью уважения покровителю Мамонту.

Народные приметы 15 сентября