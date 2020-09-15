Народные приметы 15 сентября: что обязательно нужно сделать в День Мамонтия

Народные традиции 15 сентября
С этого дня начинались гулянья парней. Всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, после окончания полевых работ давали полную свободу и не нагружали делами до ноября. В это время парни наряжались в праздничную одежду, ходили к друг другу в гости, устраивали различные игры и шуточные драки.
15 сентября во всех селениях также были распространены ярмарки, гулянья и походы по гостям.
С Дня Мамонтия скотину со двора на вольный пас не выгоняли. Считалось, что этим можно было накликать беду.
У наших предков в этот день существовал обычай наводить порядок во дворе, хлеву, загоне для скота и кладовых помещениях. Их окуривали вересковым дымом, отгоняющим нечистую силу.
В праздник на стол обязательно ставили сыр и молоко. Эти продукты выступали данью уважения покровителю Мамонту.
Народные приметы 15 сентября
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Низкие облака — к дождливой и холодной погоде.
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Если поутру и вечером много росы, а ветра нет, значит, в ближайшие дни погода будет хорошей.
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К Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.
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Поклонись овчарнику — он тебе овец сбережет.
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Поскотины стынут, запирай скотину.
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Обильные росы с утра — к хорошей погоде.