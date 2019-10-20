Народные приметы Сергия Зимнего: что должны сделать любящие мужья 20 октября

В народном календаре 20 октября — праздник Сергий Зимний. В этот день по приметам определяли, когда начнется зима и как скоро выпадет снег. А главы семейств старались купить своим женам по новому платку. Рассказываем, зачем они это делали и с какими еще традициями и приметами связано 20 октября.