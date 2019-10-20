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Жизнь

Народные приметы Сергия Зимнего: что должны сделать любящие мужья 20 октября

В народном календаре 20 октября — праздник Сергий Зимний. В этот день по приметам определяли, когда начнется зима и как скоро выпадет снег. А главы семейств старались купить своим женам по новому платку. Рассказываем, зачем они это делали и с какими еще традициями и приметами связано 20 октября.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

В православном календаре 20 октября — это день почитания преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского, и двух мучеников — Сергия и Вакха. Отсюда народное название «Сергий Зимний». По-другому этот день еще называли «Зиме начальник» и «Зазимки», пишет hollydays.ru.

Сергий Зимний. Народные традиции 20 октября

В народе говорили: «Сергий зиму начинает». Поэтому, если 20 октября ударял мороз, никто на Руси особо не удивлялся.

Утром крестьяне первым делом перед завтраком кормили скотину. А печь полагалось разжигать самому младшему члену семьи: считалось, что тогда в доме будет тепло всю зиму.

В омуты на хранение опускали бочки с засоленными огурцами. Ведь температура зимой подо льдом благоприятна для хранения продуктов. Хозяева доставали свои припасы весной, когда лед таял.

Еще 20 октября женщины надевали новый платок. Любящие мужья старались купить женам платки к этому дню. Эта традиция не относилась к женихам и невестам, потому что незамужние девушки платок не носили.

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
СС0

Народные приметы на 20 октября 2019 года

  • Если снег ляжет на Сергия Зимнего, то на Матренин день (22 ноября) зима окончательно вступит в свои права.
  • Если 20 октября луна кажется мутной или бледной, скоро ударит мороз и выпадет снег.
  • Если на Сергея Зимнего выпал снег, а деревья еще не сбросили листья, то снег вскоре растает.
  • По поверьям, хорошая погода 20 октября предвещает хорошую погоду еще на три недели.
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