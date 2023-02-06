Народные приметы в Аксиньев день: что нужно обязательно сделать 6 февраля

Традиции Аксиньева дня
В народе считали, что Аксинья делит зиму пополам. К этому времени заканчивалась ровно половина запасов хлеба.
Так как люди уже начинали морально готовиться к посевам хлеба, то пытались угадать, какой на него будет цена. Накануне 6 февраля крестьяне устраивали «экономические» гадания. Брали печеный хлеб и вечером взвешивали. Затем утром повторяли процедуру и смотрели:
- если за ночь вес хлеба убавился, то и цена на него упадет;
- если увеличился, то и хлеб подорожает;
- если же вес за ночь не изменился, то и стоимость прежней останется.
Аксиньин день посвящали плодотворной работе. Считалось, что чем больше работы было сделано на 6 февраля, тем более плодотворным и богатым будет следующий год.
Что нельзя делать 6 февраля?
- Нельзя жадничать и отказывать в помощи — иначе дела будут идти плохо, а жизнь станет хуже.
- Запрещено издеваться и смеяться над людьми.
- Не стоит ругать своих родных и говорить о них плохо.
- Нельзя лепить и готовить пельмени — к бедности и голоду.
- Не рекомендуется есть мясо.
Приметы Аксиньева дня
- Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя.
- Безветренная погода — вторая половина июля будет жаркой и сухой.
- Облака видны на светлом небе — к хорошей погоде.
- Редкие и высокие облака — к оттепели.
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