Народные приметы в Митрофанов день. На что стоит обратить внимание 17 июня

Традиции праздника
С приходом красного лета крестьяне начинали зазывать ветер. В этот день предки просили пригнать дождевые облака, чтобы посевы не засохли. После заката знахари выходили за край деревни и произносили заговор.
Название "навозник" праздник получил из-за того, что в середине июня на поля начинали вывозить навоз. Удобрялась именно та земля, которая отдыхала в этот год.
С Митрофана начинали или продолжали сеять лен и гречиху. Поэтому Митрофана в народе ещё называли «леногречный». Сеют гречиху в полнолуние, после того, как начнет краснеть земляника.
Что нельзя делать 17 июня?
- Следует быть осторожными с зеркалами. Старайтесь лишний раз не смотреть в отражение витрин и в зеркала в магазинах.
- Не смотрите на свое отражение в воде, иначе возникнут проблемы на любовном фронте.
- Нельзя хлопать друг друга по плечу – можно болезнь "нахлопать".
- Не рекомендуется купаться в водоемах и ругаться возле воды.
Приметы в Митрофанов день
- Если начнется дождь, то идти он будет 2-3 дня.
- Если радуга на востоке – жди хорошую погоду. На западе – будет дождь.
- Цветущие растения источают сильный запах – точно пойдет дождь.
- Сон с 16 на 17 июня сбудется через 19 дней. Но рассказывать о нем никому нельзя.