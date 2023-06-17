Народные приметы в Митрофанов день. На что стоит обратить внимание 17 июня

17 июня христиане отмечают День святителя Митрофана. Предки говорили, что это День Митрофана красного сарафана. Что нужно делать в Митрофанов день и почему праздник еще называют День Митрофана навозника – в материале altapress.ru.

Традиции праздника

С приходом красного лета крестьяне начинали зазывать ветер. В этот день предки просили пригнать дождевые облака, чтобы посевы не засохли. После заката знахари выходили за край деревни и произносили заговор.

Название "навозник" праздник получил из-за того, что в середине июня на поля начинали вывозить навоз. Удобрялась именно та земля, которая отдыхала в этот год.

С Митрофана начинали или продолжали сеять лен и гречиху. Поэтому Митрофана в народе ещё называли «леногречный». Сеют гречиху в полнолуние, после того, как начнет краснеть земляника.

Что нельзя делать 17 июня?

Следует быть осторожными с зеркалами. Старайтесь лишний раз не смотреть в отражение витрин и в зеркала в магазинах.

Не смотрите на свое отражение в воде, иначе возникнут проблемы на любовном фронте.

Нельзя хлопать друг друга по плечу – можно болезнь "нахлопать".

Не рекомендуется купаться в водоемах и ругаться возле воды.

Приметы в Митрофанов день