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Народные приметы 13 января. Что должно быть на столе в Щедрый вечер

Щедрый вечер — народный праздник 13 января 2019. По-другому его называют «Васильев вечер», «Маланки» и «Васильева коляда». Рассказываем, что по народным поверьям должно обязательно быть на столе в Щедрый вечер 13 января.

Праздничный стол
Праздничный стол
reservebranson.com

Щедрый вечер: народные традиции 13 января

Щедрый вечер по старому стилю приходился на канун Нового года. Предки накрывали богатый стол, на котором обязательно были блюда из свинины. Еще многие хозяйки готовили кутью. Считалось, что обильный стол обеспечит достаток на весь следующий год.

13 января молодежь собиралась компаниями и отправлялась колядовать («щедровать»). Они наряжались в костюмы, ходили по домам, пели песни и читали стихи, в которых хвалили хозяев домов. Колядовщиков награждали угощениями.

Васильев вечер считался удачным временем для гаданий.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные приметы на 13 января 2019 года

  • Ветер ночью дует с юга — значит, год будет благополучным, если с запада — то будет много молока и рыбы, а если с востока — следует ждать богатый урожай фруктов.
  • Считалось, что щедрый и богатый стол 13 января принесет достаток в течение всего года.
  • Если в Щедрый вечер луна мутная и бледная, то стоит ждать снегопада.
  • Если 13 января в мороз тетерев забился в высокий сугроб, будут продолжительные холода.
  • Если ночь с 13 на 14 января звездная, стоит ждать хороший урожай ягод.
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