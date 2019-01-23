Народные приметы 23 января. Что нельзя делать на Григория Летоуказателя, чтобы не лишиться счастья

Григорий Летоуказатель — народный праздник 23 января 2019. По-другому его называют «Григорий Нисский», «День Григория» и «Льняница Василиса». Рассказываем, что нельзя делать по народным поверьям 23 января на Григория Летоуказателя, чтобы не выгнать из дома счастье.

Кто такой Григорий Нисский?

23 января — день памяти православного святого, святителя Григория Нисского. Это один из самых видных богословов и духовных писателей IV века. Всю жизнь он защищал православное учение от ересей, сообщает «Фома».

В народе Григория Нисского прозвали Летоуказателем, потому что по погоде 23 января определяли, каким будет лето.

Мороз. Иней СС0

Григорий Летоуказатель: народные традиции 23 января

На Григория Летоуказателя начинали планировать весенние полевые работы. Люди готовили инвентарь, перебирали зерно для посадки, проверяли закрома. Считалось, что хорошие хозяева все работы делают вручную, пишет hollydays.ru.

По народным поверьям, 23 января из дома нельзя выносить ни мусор, ни золу, иначе вместе с ними можно выкинуть счастье.

Как и в Емелин день, люди обращали внимание на сны. Считалось, что тот, кто увидит во сне кузнеца, сорвет здоровье на работе. Увидеть звезды или небесные светила — к долголетию, а купаться во сне — к проблемам в делах. Хороший сон должен был сбыться через две недели.

В народе говорили: «День долгим инеем рясен — летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь», пишет calend.ru.

Заморозки. Иней. СС0

Народные приметы на 23 января 2019 года