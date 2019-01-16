Народные приметы 16 января. Что нельзя делать в Гордеев день

Гордеев день: народные традиции 16 января
В Гордеев день 16 января варили овсяную кашу на молоке. Ею угощали коров и ели сами.
С названием дня связано поверье: в Гордеев день не стоит хвастаться ничем — ни здоровьем, ни материальным благополучием, ни детьми. В противном случае можно потерять то, чем хвалишься, пишет hollydays.ru. Люди поговаривали: «Сатана гордился — да с неба свалился».
Иней. Птицы мерзнут зимой.
СС0
Народные приметы на 16 января 2019 года
- По поверьям, какая погода 16 января, такой будет и март.
- Если в Гордеев день рано светает, то вскоре пойдет снег.
- Если ночью 16 января ярко светит месяц, следующие дни будут холодными.
- Ночью ярко светят звезды — значит, погода будет ясной.
- Если 16 января без перерыва идет снег, то ночь будет морозной.
- В Гордеев день деревья покрыты инеем — значит, ближайшие дни будут ясными.