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Жизнь
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Народные приметы 16 января. Что нельзя делать в Гордеев день

16 января — народный праздник Гордеев день. По-другому его называют «Гордей», «Малахий» и «День Малахии Доильницы». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать 16 января.

Зима в горах.
Зима в горах.
СС0

Гордеев день: народные традиции 16 января

В Гордеев день 16 января варили овсяную кашу на молоке. Ею угощали коров и ели сами.

С названием дня связано поверье: в Гордеев день не стоит хвастаться ничем — ни здоровьем, ни материальным благополучием, ни детьми. В противном случае можно потерять то, чем хвалишься, пишет hollydays.ru. Люди поговаривали: «Сатана гордился — да с неба свалился».

Иней. Птицы мерзнут зимой.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
СС0

Народные приметы на 16 января 2019 года

  • По поверьям, какая погода 16 января, такой будет и март.
  • Если в Гордеев день рано светает, то вскоре пойдет снег.
  • Если ночью 16 января ярко светит месяц, следующие дни будут холодными.
  • Ночью ярко светят звезды — значит, погода будет ясной.
  • Если 16 января без перерыва идет снег, то ночь будет морозной.
  • В Гордеев день деревья покрыты инеем — значит, ближайшие дни будут ясными.
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