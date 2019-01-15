Народные приметы 15 января. Что нельзя делать в Куриный праздник, чтобы не спугнуть счастье

Сильвестров день: народные традиции 15 января
В Сильвестров день продолжались святочные гуляния. Люди поговаривали: «На Сильвестра день пребывает, а мороз — крепчает».
В церковном календаре 15 января — день святого Сильвестра. В народе он известен как покровитель домашней птицы. Поэтому 15 января назвали «Куриный праздник».
В Сильвестров день старались не есть мясо, особенно — домашней птицы. Было поверье, что в противном случае из дома может упорхнуть счастье.
В народе ходила легенда о том, что 15 января семилетний черный петух откладывал яйцо, из которого летом родится василиск, пишет hollydays.ru.
Еще существовало поверье о том, что если в Сильвестров день в курятнике повесить круглый камень с отверстием посередине, то домашние птицы не будут болеть.
Народные приметы на 15 января 2019 года
- Если 15 января случится буря, то в ближайшие дни начнутся сильные морозы.
- Если в Сильвестров день облачно, то погода переменится.
- Если в Куриный праздник у месяца на небе острые рога и он яркий, то на следующий день будет ветрено.
- Если 15 января сорока хочет спрятаться среди домов — значит, будет метель.