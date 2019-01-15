Народные приметы 15 января. Что нельзя делать в Куриный праздник, чтобы не спугнуть счастье

15 января — Куриный праздник по народному календарю. По-другому его называют «Сильвестров день» и «Праздник куреня». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать 15 января.

Сильвестров день: народные традиции 15 января

В Сильвестров день продолжались святочные гуляния. Люди поговаривали: «На Сильвестра день пребывает, а мороз — крепчает».

В церковном календаре 15 января — день святого Сильвестра. В народе он известен как покровитель домашней птицы. Поэтому 15 января назвали «Куриный праздник».

В Сильвестров день старались не есть мясо, особенно — домашней птицы. Было поверье, что в противном случае из дома может упорхнуть счастье.

В народе ходила легенда о том, что 15 января семилетний черный петух откладывал яйцо, из которого летом родится василиск, пишет hollydays.ru.

Еще существовало поверье о том, что если в Сильвестров день в курятнике повесить круглый камень с отверстием посередине, то домашние птицы не будут болеть.

Петух черный СС0

Народные приметы на 15 января 2019 года