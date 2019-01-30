Народные приметы 30 января. Что нельзя делать женщинам на Антона Перезимника, чтобы дети не болели

Антон Перезимник: народные традиции 30 января
В народе 30 января называли «Антонины-половины»: это означало, что половина зимы уже прошла, и скоро будет весна.
На Антона Перезимника теплую погоду считали обманчивой. В народе говорили: «Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет — всё морозом стянет» и «Не верь теплу на Антона — морозно будет». Была и такая поговорка: «Хитёр Антон со всех сторон».
30 января пекли толокняные колобки, которые символизировали солнце.
В некоторых регионах считалось, что на Антона Перезимника женщинам нельзя прясть, вязать, готовить бобы и чечевицу, чтобы дети не болели корью. Кроме того, считалось, что так можно рассердить другие страшные болезни, пишет hollydays.ru.
Народные приметы на 30 января 2019 года
- Весна будет ранней, если на Антона Перезимника началось потепление, или если солнце выглянуло после полудня.
- Если 30 января 2019 идет снег, то зима долго не закончится.
- Если на Антона небо в тучах, то стоит ждать метель.
- Луна, которая редко проглядывает из облаков на Антона Перезимника, сулит богатый урожай.
- Еще 30 января следили за животными. Если белки стаями прячутся в одном дупле, а синицы щебечут, то скоро наступят морозы.