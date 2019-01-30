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Народные приметы 30 января. Что нельзя делать женщинам на Антона Перезимника, чтобы дети не болели

Антон Перезимник — народный праздник 30 января 2019. По-другому его называют «Антонина-половина», «Антон Предзимник» и «Перезимье — середина зимы». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать 30 января на Антона Перезимника.

Потепление зимой.
Потепление зимой.
СС0

Антон Перезимник: народные традиции 30 января

В народе 30 января называли «Антонины-половины»: это означало, что половина зимы уже прошла, и скоро будет весна.

На Антона Перезимника теплую погоду считали обманчивой. В народе говорили: «Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет — всё морозом стянет» и «Не верь теплу на Антона — морозно будет». Была и такая поговорка: «Хитёр Антон со всех сторон».

30 января пекли толокняные колобки, которые символизировали солнце.

В некоторых регионах считалось, что на Антона Перезимника женщинам нельзя прясть, вязать, готовить бобы и чечевицу, чтобы дети не болели корью. Кроме того, считалось, что так можно рассердить другие страшные болезни, пишет hollydays.ru.

Иней. Птицы мерзнут зимой.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
СС0

Народные приметы на 30 января 2019 года

  • Весна будет ранней, если на Антона Перезимника началось потепление, или если солнце выглянуло после полудня.
  • Если 30 января 2019 идет снег, то зима долго не закончится.
  • Если на Антона небо в тучах, то стоит ждать метель.
  • Луна, которая редко проглядывает из облаков на Антона Перезимника, сулит богатый урожай.
  • Еще 30 января следили за животными. Если белки стаями прячутся в одном дупле, а синицы щебечут, то скоро наступят морозы.
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