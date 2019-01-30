Народные приметы 30 января. Что нельзя делать женщинам на Антона Перезимника, чтобы дети не болели

Антон Перезимник — народный праздник 30 января 2019. По-другому его называют «Антонина-половина», «Антон Предзимник» и «Перезимье — середина зимы». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать 30 января на Антона Перезимника.

Антон Перезимник: народные традиции 30 января

В народе 30 января называли «Антонины-половины»: это означало, что половина зимы уже прошла, и скоро будет весна.

На Антона Перезимника теплую погоду считали обманчивой. В народе говорили: «Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет — всё морозом стянет» и «Не верь теплу на Антона — морозно будет». Была и такая поговорка: «Хитёр Антон со всех сторон».

30 января пекли толокняные колобки, которые символизировали солнце.

В некоторых регионах считалось, что на Антона Перезимника женщинам нельзя прясть, вязать, готовить бобы и чечевицу, чтобы дети не болели корью. Кроме того, считалось, что так можно рассердить другие страшные болезни, пишет hollydays.ru.

Иней. Птицы мерзнут зимой. СС0

Народные приметы на 30 января 2019 года