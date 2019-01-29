Народные приметы 29 января. Что нужно сделать на Петра Полукорма, чтобы обеспечить хороший урожай

Петр Полукорм: народные традиции 29 января
В Петров день 29 января богобоязненные люди старались заказать молебен апостолу Петру. В народе считалось, что это поможет обеспечить урожайный год, пишет hollydays.ru.
Название праздника — Петр Полукорм — связано с обычаем 29 января проверять, сколько корма для скота осталось до весеннего выпаса. Если меньше половины, то стоило начинать экономить.
В народе говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас» и «От Петра-полукорма — половина зимнего корма». Из-за этих обычаев апостола Петра начали считать покровителем домашнего скота.
Народные приметы на 29 января 2019 года
- Если в Петров день метет, то лето будет дождливое.
- Морозный Петр Полукорм — значит, лето должно быть жарким.
- Если 29 января подул северный ветер, то стоит ждать ухудшения погоды и морозов.
- На Петра кружит вьюга — лето будет промозглым.
- Красный закат в праздник Петр Полукорм предвещает солнечные и морозные дни.