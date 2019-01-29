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Народные приметы 29 января. Что нужно сделать на Петра Полукорма, чтобы обеспечить хороший урожай

Петр Полукорм — народный праздник 29 января 2019. По-другому его называют «Петров день» и «День Петра». В церковном календаре это «Поклонение веригам апостола Петра». Рассказываем, что предки делали 29 января в праздник Петр Полукорм, чтобы получить хороший урожай.

Зерно. Урожай.
Зерно. Урожай.
СС0

Петр Полукорм: народные традиции 29 января

В Петров день 29 января богобоязненные люди старались заказать молебен апостолу Петру. В народе считалось, что это поможет обеспечить урожайный год, пишет hollydays.ru.

Название праздника — Петр Полукорм — связано с обычаем 29 января проверять, сколько корма для скота осталось до весеннего выпаса. Если меньше половины, то стоило начинать экономить.

В народе говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас» и «От Петра-полукорма — половина зимнего корма». Из-за этих обычаев апостола Петра начали считать покровителем домашнего скота.

Зима в лесу. Снегопад.
Зима в лесу. Снегопад.
СС0

Народные приметы на 29 января 2019 года

  • Если в Петров день метет, то лето будет дождливое.
  • Морозный Петр Полукорм — значит, лето должно быть жарким.
  • Если 29 января подул северный ветер, то стоит ждать ухудшения погоды и морозов.
  • На Петра кружит вьюга — лето будет промозглым.
  • Красный закат в праздник Петр Полукорм предвещает солнечные и морозные дни.
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