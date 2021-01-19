Народные приметы 19 января. Что можно и нельзя делать на Крещение

Народные традиции 19 января
Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. Если набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год.
В этот день и в последующие святую крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, освящают жилища и поля. Говорили также, что тот, кто на Крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым.
На Крещение девушки пытались узнать свое будущее. Выходили за ворота гадать на первого встречного: если встретится старик — не к добру, а если молодой парень — выйдешь в этом году замуж.
С праздником связано понятие «крещенские морозы» — они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди говорили о морозах: «Трещи не трещи, а минули водокрещи».
В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. «Силен мороз на Водокрещи — на хлеба не ропщи», — подмечали крестьяне. Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.
В день Крещения стоит растереть снегом руки и лицо. Наши предки верили, что благодаря этому можно обрести здоровье и красоту. Несмотря на мороз, нужно распахнуть все окна и двери.
Чтобы все плохое ушло, а хорошее — пришло. Существует поверье, что если сосвататься или сделать предложение 19 января, брак будет благословлен на небесах.
Заниматься домашними делами в праздник запрещается. Плакать в этот день тоже не стоит. Иначе есть риск весь год провести в слезах. Также нельзя сквернословить и ссориться.
Народные приметы 19 января
- Ясно и морозно в ночь перед праздником — лето будет сухим и жарким.
- Пасмурно и холодно ночью — жди в этом году богатого урожая.
- Бесснежное Крещение — к плохому урожаю.
- Ночью видны звезды — осенью будет много грибов.
- Днем падает снег — в этом году уродятся хлеба.
- Солнечный крещенский день — к жаркому лету.