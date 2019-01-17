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Жизнь
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Народные приметы 17 января. Как боролись с нечистью на Зосиму Пчельника

17 января — народный праздник Зосима Пчельник. У него есть другие названия: «День Зосимы», «Изгнание нечистого» и «Чертополох». Рассказываем, как расправлялись с нечистой силой 17 января.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

Зосима Пчельник: народные традиции 17 января

В день Зосимы Пчельника 17 января было принято «гнать чертей». Мужчины и женщины в тулупах наизнанку и с кочергами ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!» Понарошку колотили мужчину, наряженного в лохматый тулуп, — «забивали черта».

Разводили костер и праздновали победу над нечистью. Молодежь прыгала через огонь, рассказывает hollydays.ru.

Юные девушки гадали по звездам. По поверьям, если девица вышла вечером на двор и на небе справа увидела созвездие Большой Медведицы, то святочные гадания на суженого сбудутся.

Чтобы «уважить» Зосиму Пчельника, на стол ставили мед, а также медовые пряники или ириски.

Мед
Мед
СС0

Народные приметы на 17 января 2019 года

  • По приметам, погода 17 января указывает на погоду, которая будет в октябре.
  • Если на Зосиму Пчельника так много снега, что сучья гнутся, то летом пчелы будут роиться.
  • Если 17 января чистое небо с полной луной, то стоит готовиться к сильному половодью.
  • Низкие облака в день Зосимы предвещают морозы.
  • Если 17 января много снега — год будет медовым. Это особая народная примета дня Зосимы Пчельника.
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