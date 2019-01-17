Народные приметы 17 января. Как боролись с нечистью на Зосиму Пчельника

Зосима Пчельник: народные традиции 17 января
В день Зосимы Пчельника 17 января было принято «гнать чертей». Мужчины и женщины в тулупах наизнанку и с кочергами ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!» Понарошку колотили мужчину, наряженного в лохматый тулуп, — «забивали черта».
Разводили костер и праздновали победу над нечистью. Молодежь прыгала через огонь, рассказывает hollydays.ru.
Юные девушки гадали по звездам. По поверьям, если девица вышла вечером на двор и на небе справа увидела созвездие Большой Медведицы, то святочные гадания на суженого сбудутся.
Чтобы «уважить» Зосиму Пчельника, на стол ставили мед, а также медовые пряники или ириски.
Народные приметы на 17 января 2019 года
- По приметам, погода 17 января указывает на погоду, которая будет в октябре.
- Если на Зосиму Пчельника так много снега, что сучья гнутся, то летом пчелы будут роиться.
- Если 17 января чистое небо с полной луной, то стоит готовиться к сильному половодью.
- Низкие облака в день Зосимы предвещают морозы.
- Если 17 января много снега — год будет медовым. Это особая народная примета дня Зосимы Пчельника.