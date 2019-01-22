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Народные приметы 22 января. Как «смывали Святки» в Филиппов день

Филиппов день — народный праздник 22 января 2019 года. Его называют «Филипп» и «Скрута будняя». Рассказываем, чем занимались и как «смывали Святки» 22 января в Филиппов день.

Бельевая веревка, стирка.
Бельевая веревка, стирка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Филиппов день: народные традиции 22 января

К 22 января за праздники дел накопилось невпроворот: У хозяев, как правило, было много забот. В Филиппов день на Руси занимались хозяйством: убирались в доме, стирали. Затем приводили в порядок и себя — ходили в баню. Так предки «смывали Святки».

На Филиппа старались не ругаться, отложить на потом выяснение отношений.

По народным поверьям 22 января следовало обращать внимание не сны. Хороший сон в Филиппов день нужно обязательно рассказать: тогда он, возможно, сбудется, пишет hollydays.ru.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Народные приметы на 22 января 2019 года

  • По погоде в Филиппов день 22 января предсказывали, каким будет конец января и сентябрь.
  • Если на вершинах деревьев сидит много ворон и галок, то морозы усилятся. А если птицы сидят в снегу, то можно ожидать потепления.
  • Ясная погода в Филиппов день предвещает богатый урожай.
  • Если домашние животные 22 января не стремятся выйти на улицу и поскорей возвращаются в жилье, то скоро начнется похолодание.
  • Если в Филиппов день 22 января собака и кошка сворачиваются калачиком, то будет холодно.
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