Народные приметы 22 января. Как «смывали Святки» в Филиппов день

Филиппов день: народные традиции 22 января
К 22 января за праздники дел накопилось невпроворот: У хозяев, как правило, было много забот. В Филиппов день на Руси занимались хозяйством: убирались в доме, стирали. Затем приводили в порядок и себя — ходили в баню. Так предки «смывали Святки».
На Филиппа старались не ругаться, отложить на потом выяснение отношений.
По народным поверьям 22 января следовало обращать внимание не сны. Хороший сон в Филиппов день нужно обязательно рассказать: тогда он, возможно, сбудется, пишет hollydays.ru.
Снег. Мокрый снег.
СС0
Народные приметы на 22 января 2019 года
- По погоде в Филиппов день 22 января предсказывали, каким будет конец января и сентябрь.
- Если на вершинах деревьев сидит много ворон и галок, то морозы усилятся. А если птицы сидят в снегу, то можно ожидать потепления.
- Ясная погода в Филиппов день предвещает богатый урожай.
- Если домашние животные 22 января не стремятся выйти на улицу и поскорей возвращаются в жилье, то скоро начнется похолодание.
- Если в Филиппов день 22 января собака и кошка сворачиваются калачиком, то будет холодно.