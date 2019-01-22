Народные приметы 22 января. Как «смывали Святки» в Филиппов день

Филиппов день — народный праздник 22 января 2019 года. Его называют «Филипп» и «Скрута будняя». Рассказываем, чем занимались и как «смывали Святки» 22 января в Филиппов день.

Филиппов день: народные традиции 22 января

К 22 января за праздники дел накопилось невпроворот: У хозяев, как правило, было много забот. В Филиппов день на Руси занимались хозяйством: убирались в доме, стирали. Затем приводили в порядок и себя — ходили в баню. Так предки «смывали Святки».

На Филиппа старались не ругаться, отложить на потом выяснение отношений.

По народным поверьям 22 января следовало обращать внимание не сны. Хороший сон в Филиппов день нужно обязательно рассказать: тогда он, возможно, сбудется, пишет hollydays.ru.

Снег. Мокрый снег. СС0

Народные приметы на 22 января 2019 года