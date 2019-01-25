Народные приметы 25 января. Как в Татьянин день искали хорошую жену и «приманивали» жениха

Татьянин день. Народные традиции 25 января
На Руси женский угол у печи, где лежала домашняя утварь и хозяйка проводила много времени, называли «бабий кут» и «солнышко». На Татьянин день старшая хозяйка в семье пекла каравай, который символизировал солнце. Его обязательно делили между всеми членами семьи, сообщает hollydays.ru.
25 января утром девушки наряжались и шли на речку — выбивать и мыть половики. Нести коврики обратно им помогали парни. Дома половики развешивали на заборах, чтобы все могли полюбоваться их чистотой и красотой. По этим половичкам судили о девушке.
Была такая поговорка: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».
Существовал еще один народный обычай. В Татьянин день девушки, которые мечтали о браке, делали метлу и старались оставить ее в доме желанного жениха. Причем желательно было сделать это так, чтобы будущая свекровь не нашла. Однако матери парней тоже знали об этом обычае и в дом пускали не всех.
Народные приметы на 25 января 2019 года
- 25 января день морозный и ясный — значит, стоит надеяться на хороший урожай.
- Если в Татьянин день солнце выглянуло рано, то и птицы прилетят рано.
- Снег 25 января пророчит дождливое лето.
- Красное солнце на закате в Татьянин день — к ветру.