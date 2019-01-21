Народные приметы 21 января. Кого звать в гости в Емелин день, чтобы дети были здоровы

Емелин день: народные традиции 21 января
В народе 21 января называли Кумишным днем из-за обычая звать в гости кума с кумой. По народным приметам, это приносило здоровье крестникам.
На Емельяна Зимнего кум с кумой дарили крестникам брусок мыла и полотенце. Подарки полагалось использовать при первом же купании ребенка. При этом приговаривали: «С гуся вода, с Иванушки худоба!».
Если 20 января на Ивана Бражника предки «запивали» долю девушек, которых выдают замуж не по любви, то в Емелин день 21 января наступала очередь парней. Считалось, что если «залить» будущий брак горячительными напитками, то постепенно молодые привыкнут и полюбят друг друга.
Народные приметы на 21 января 2019 года
- Если в Емелин день ветер дует с юга, то летом будут греметь грозы.
- «Грозовое» лето предвещает и снегопад 21 января.
- Лето будет теплым, если на Емельяна не дует ветер.
- Если 21 января ночью ярко светит луна, а на небе много звезд, то скоро ударят морозы.
- В Емелин день запотели окна — значит, наступит оттепель.