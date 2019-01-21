Народные приметы 21 января. Кого звать в гости в Емелин день, чтобы дети были здоровы

Емелин день — народный праздник 21 января 2019 года. У него есть много названий — «Емельяны Перезимники», «Емельян Кумишный» и «Василисы зимние». Рассказываем, кого по народным поверьям нужно звать в гости, что дарить 21 января в Емелин день.

Емелин день: народные традиции 21 января

В народе 21 января называли Кумишным днем из-за обычая звать в гости кума с кумой. По народным приметам, это приносило здоровье крестникам.

На Емельяна Зимнего кум с кумой дарили крестникам брусок мыла и полотенце. Подарки полагалось использовать при первом же купании ребенка. При этом приговаривали: «С гуся вода, с Иванушки худоба!».

Если 20 января на Ивана Бражника предки «запивали» долю девушек, которых выдают замуж не по любви, то в Емелин день 21 января наступала очередь парней. Считалось, что если «залить» будущий брак горячительными напитками, то постепенно молодые привыкнут и полюбят друг друга.

Зима в лесу. СС0

Народные приметы на 21 января 2019 года

Если в Емелин день ветер дует с юга , то летом будут греметь грозы.

то летом будут греметь грозы. «Грозовое» лето предвещает и снегопад 21 января.

Лето будет теплым , если на Емельяна не дует ветер.

если на Емельяна не дует ветер. Если 21 января ночью ярко светит луна , а на небе много звезд , то скоро ударят морозы.

а на небе много звезд то скоро ударят морозы. В Емелин день запотели окна — значит , наступит оттепель.

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