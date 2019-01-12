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Жизнь
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Народные приметы 12 января. О чем следует помнить в День похищений

12 января — День похищений в славянском календаре. По-другому эту дату называют «Анисьин день» и «Анисья Зимняя». Рассказываем, что это такое и как по народным приметам на 12 января предки предсказывали погоду.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Что такое День похищений?

Предположительно, День похищений в славянском календаре был не праздником, а памятной датой. Он напоминал женщинам о необходимости быть осторожными и осмотрительными.

12 января славяне вспоминали эпизод из мифологии. По преданию, боги Велес и Перун полюбили Диву Дадолу. Девушка выбрала Перуна, а Велеса отвергла. Но он не смирился, похитил ее и соблазнил. В результате появилось еще одно божество — Ярило, сын Велеса и Додолы.

Зима в лесу. Туман.
Зима в лесу. Туман.
СС0

Анисьин день: народные традиции 12 января

В православной церкви 12 января — день памяти святой Анисии Солунской, поэтому в народе день прозвали Анисьиным.

Мужчины охотились на кабанов. и забивали свиней. Из желудка свиньи женщины готовили традиционное блюдо — «кендюх».

В народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; и «К Анисье холода пришли».

Зима в лесу. Снегопад.
Зима в лесу. Снегопад.
СС0

Народные приметы на 12 января 2019

  • Если в Анисьин день дует ветер с юга, то стоит ждать теплое лето и богатый урожай.
  • Если 12 января расчирикались воробьи, то это к оттепели.
  • На Анисью Зимнюю пошел снег — значит, лето будет дождливым.
  • Ясная погода 12 января предвещает потепление.
  • Если в Анисьин день ветер дует с запада, то летом на рыбалке будет хороший улов.
Потепление зимой.
Потепление зимой.
СС0

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