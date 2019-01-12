Народные приметы 12 января. О чем следует помнить в День похищений

Что такое День похищений?
Предположительно, День похищений в славянском календаре был не праздником, а памятной датой. Он напоминал женщинам о необходимости быть осторожными и осмотрительными.
12 января славяне вспоминали эпизод из мифологии. По преданию, боги Велес и Перун полюбили Диву Дадолу. Девушка выбрала Перуна, а Велеса отвергла. Но он не смирился, похитил ее и соблазнил. В результате появилось еще одно божество — Ярило, сын Велеса и Додолы.
Анисьин день: народные традиции 12 января
В православной церкви 12 января — день памяти святой Анисии Солунской, поэтому в народе день прозвали Анисьиным.
Мужчины охотились на кабанов. и забивали свиней. Из желудка свиньи женщины готовили традиционное блюдо — «кендюх».
В народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; и «К Анисье холода пришли».
Народные приметы на 12 января 2019
- Если в Анисьин день дует ветер с юга, то стоит ждать теплое лето и богатый урожай.
- Если 12 января расчирикались воробьи, то это к оттепели.
- На Анисью Зимнюю пошел снег — значит, лето будет дождливым.
- Ясная погода 12 января предвещает потепление.
- Если в Анисьин день ветер дует с запада, то летом на рыбалке будет хороший улов.