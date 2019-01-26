Народные приметы 26 января. Зачем следить за кошками в Еремин день

Ермилов день: народные традиции 26 января
Ермилов день часто приносил с собой морозы. Люди старались не выходить на улицу и внимательно наблюдали за кошкой, которая живет в доме. Говорили так: «Ерема на печи, а кошка в печурке».
Кошек на Руси считали доброй компанией, сообщает hollydays.ru. По народным поверьям, кошки могли лечить, прижавшись к больному месту. Считалось, что если кто-то убьет кошку, то 7 лет счастья не увидит.
По поведению домашней кошки 26 января предсказывали погоду. Считалось, что если кошка катается по половицам, то «тепло в дом постучится», а если свернулась клубком — будет мороз. Если она чует метель, то скребет пол.
Если же кошка легла вверх пузом и потягивается — вероятно, скоро наступит тепло.
Народные приметы на 26 января 2019 года
- Если в Еремин день вокруг месяца на небе туманный круг, то начнется метель.
- Лес громко шумит 26 января — значит, стоит ждать снег и оттепель.
- Если в Ермилов день лес трещит, то морозы продлятся еще довольно долго.
- Кроме того, 26 января приговаривали: «Ерема на печи — болезнь одолей, и больше не болей».