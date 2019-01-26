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Народные приметы 26 января. Зачем следить за кошками в Еремин день

Еремин день — народный праздник 26 января 2019. У него есть другие названия: «Ермилов день», «Ерёма», «Ерёма на печи» и «Ермил — всем и вся мил». Рассказываем, о чем говорит поведение кошки по народным поверьям в Ермилов день 26 января.

Кошка и снег.
Кошка и снег.
Настасья Коваленко

Ермилов день: народные традиции 26 января

Ермилов день часто приносил с собой морозы. Люди старались не выходить на улицу и внимательно наблюдали за кошкой, которая живет в доме. Говорили так: «Ерема на печи, а кошка в печурке».

Кошек на Руси считали доброй компанией, сообщает hollydays.ru. По народным поверьям, кошки могли лечить, прижавшись к больному месту. Считалось, что если кто-то убьет кошку, то 7 лет счастья не увидит.

По поведению домашней кошки 26 января предсказывали погоду. Считалось, что если кошка катается по половицам, то «тепло в дом постучится», а если свернулась клубком — будет мороз. Если она чует метель, то скребет пол.

Если же кошка легла вверх пузом и потягивается — вероятно, скоро наступит тепло.

Кошка и снег.
Кошка и снег.
Tambako The Jaguar, CC BY-ND 2.0.

Народные приметы на 26 января 2019 года

  • Если в Еремин день вокруг месяца на небе туманный круг, то начнется метель.
  • Лес громко шумит 26 января — значит, стоит ждать снег и оттепель.
  • Если в Ермилов день лес трещит, то морозы продлятся еще довольно долго.
  • Кроме того, 26 января приговаривали: «Ерема на печи — болезнь одолей, и больше не болей».
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