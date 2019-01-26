Народные приметы 26 января. Зачем следить за кошками в Еремин день

Еремин день — народный праздник 26 января 2019. У него есть другие названия: «Ермилов день», «Ерёма», «Ерёма на печи» и «Ермил — всем и вся мил». Рассказываем, о чем говорит поведение кошки по народным поверьям в Ермилов день 26 января.