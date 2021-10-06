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Народный ансамбль танца «Калинка» ведет дополнительный набор детей

Народный Ансамбль танца «Калинка», обладатель Гран-При и Лауреата Всероссийских и международных хореографических конкурсов в Испании, Франции, Китае, серебряный призер Международных Дельфийских игр ведет дополнительный набор мальчиков и девочек 5−11 лет.

Народный ансамбль танца "Калинка".
Народный ансамбль танца "Калинка".
Фото предоставлено рекламодателем.

Народный Ансамбль танца «Калинка»

Запись на просмотр по тел.: 8−913−094−60−64 (Ольга Сергеевна)

Адрес: ул. Пионеров, 2, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"
(остановки: «Новый рынок», «Сизова», «Площадь текстильщиков»)

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