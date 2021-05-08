Народный артист Владимир Качан скончался от коронавируса, не дожив до 74-летия одиннадцать дней

Актер Владимир Качан умер в больнице в Коммунарке. Его госпитализировали 30 апреля. Спустя неделю, 7 мая он умер в возрасте 73 года, не дожив до 74-х лет 11 дней. Факт смерти артиста подтвердил РБК худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. По его словам, причиной смерти стал коронавирус.

Как сообщает издание «Московский Комсомолец», Качан не любил жаловаться на здоровье. Почувствовав недомогание, высокую температуры, не придал этому значения. Состояние быстро ухудшилось. Актер попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ, поле чего была медикаментозная кома. 7 мая он умер.

Владимир Качан родился в 1947 году в Приморском крае. Он окончил Театральное училище им. Б. Щукина. После этого попал в труппу Московского театра юного зрителя. В течение семи лет он совмещал театр с работой в оркестре Леонида Утесова.

Позднее актер работал в Театре на Малой Бронной и Московском драматическом театре им. Станиславского. С 1991 года состоял в труппе театра «Школа современной пьесы».

Народный артист Владимир Качан. С сайта Московского театра «Школа современной пьесы».

Народный артист известен своими ролями в спектаклях: «Антон Чехов. Чайка», «Звездная болезнь», «Своими словами», «Ничего особенного» и других. В 2009 году по приглашению Кирилла Серебренникова участвовал в его постановке «Околоноля» в Театре Олега Табакова.

Массовый зритель знает Качана по ролям в кино. Он играл в фильмах «Три дня в Одессе» (Миша-Виртуоз), «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны» (Фима), «Территория» (Робыкин) и других. Также он исполнил роль Бенкендорфа в сериале «Бедная Настя».

С 1960-х годов Качан писал песни. В фильме «Звезда пленительного счастья» он исполнил композицию Булата Окуджавы.