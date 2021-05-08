Народный артист Владимир Качан скончался от коронавируса, не дожив до 74-летия одиннадцать дней

Как сообщает издание «Московский Комсомолец», Качан не любил жаловаться на здоровье. Почувствовав недомогание, высокую температуры, не придал этому значения. Состояние быстро ухудшилось. Актер попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ, поле чего была медикаментозная кома. 7 мая он умер.
Владимир Качан родился в 1947 году в Приморском крае. Он окончил Театральное училище им. Б. Щукина. После этого попал в труппу Московского театра юного зрителя. В течение семи лет он совмещал театр с работой в оркестре Леонида Утесова.
Позднее актер работал в Театре на Малой Бронной и Московском драматическом театре им. Станиславского. С 1991 года состоял в труппе театра «Школа современной пьесы».
Народный артист известен своими ролями в спектаклях: «Антон Чехов. Чайка», «Звездная болезнь», «Своими словами», «Ничего особенного» и других. В 2009 году по приглашению Кирилла Серебренникова участвовал в его постановке «Околоноля» в Театре Олега Табакова.
Массовый зритель знает Качана по ролям в кино. Он играл в фильмах «Три дня в Одессе» (Миша-Виртуоз), «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны» (Фима), «Территория» (Робыкин) и других. Также он исполнил роль Бенкендорфа в сериале «Бедная Настя».
С 1960-х годов Качан писал песни. В фильме «Звезда пленительного счастья» он исполнил композицию Булата Окуджавы.
«Володя — один из основателей театра, мой близкий друг. Он пришел в „Школу“ буквально в первые же годы и все эти 30 лет тащил репертуар, играя во всех знаковых спектаклях. Начал с „А чой-то ты во фраке?“, а потом был спектакль „Без зеркал“, где играл с Ольгой Яковлевой. Без него не обходился ни один клубный вечер — его гитара, его шутки, его байки, его песни… Неделю назад мы разговаривали. Он плохо себя почувствовал. Но не желал признавать этого. А потом все же попал в больницу… 18 мая Володя должен был играть „Последнего ацтека“ во Владимире, в нашем филиале. Это его день рождения — и мы с ним обсуждали, как после спектакля будем отмечать… Пока не могу поверить, что не будем», — рассказал изданию «МК» Иосиф Райхельгауз.