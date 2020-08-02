Народный мастер Алтайского края. Как получить это почетное звание

Прием документов продлится до 31 августа. Претендовать на звание «Народный мастер Алтайского края» могут ремесленники, которые не менее пяти лет работают в этой области на территории региона.
Также ходатайствовать о присвоении звания могут органы государственной власти, местного самоуправления, краевые и муниципальные учреждения культуры и образования, а также творческие союзы и другие общественные объединения.
Что касается произведений мастеров, то они должны отличаться высоким художественным уровнем. Кроме того, сами претенденты должны вести активную деятельность по пропаганде народной культуры и искусства, подготовке и воспитанию учеников, участвовать в различных конкурсах, выставках и ярмарках.
Подробную информацию о том, как получит звание почетного мастера, можно получить по телефону (3852) 50−62−79.
Справка
Закон о присвоении почетного звания «Народный мастер Алтайского края» был принят в регионе в 2009 году. На сегодняшний день этого звания удостоены 32 мастера Алтайского края. Общественное признание и престижное звание сопровождаются материальным вознаграждением в размере 50 тысяч рублей.