Народный мастер Алтайского края. Как получить это почетное звание

Власти Алтайского края информируют о том, что в регионе продолжается прием документов на присвоение почетного звания народного мастера.

Прием документов продлится до 31 августа. Претендовать на звание «Народный мастер Алтайского края» могут ремесленники, которые не менее пяти лет работают в этой области на территории региона.

Также ходатайствовать о присвоении звания могут органы государственной власти, местного самоуправления, краевые и муниципальные учреждения культуры и образования, а также творческие союзы и другие общественные объединения.

Что касается произведений мастеров, то они должны отличаться высоким художественным уровнем. Кроме того, сами претенденты должны вести активную деятельность по пропаганде народной культуры и искусства, подготовке и воспитанию учеников, участвовать в различных конкурсах, выставках и ярмарках.

Подробную информацию о том, как получит звание почетного мастера, можно получить по телефону (3852) 50−62−79.