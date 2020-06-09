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Жизнь

Народный праздник Федорин день. Что можно делать и что примечать 9 июня

9 июня в православном календаре отмечают Федорин день. Народный праздник назван так в честь великомученицы Феодоры, она пострадала за христианскую веру еще в IV веке нашей эры. Рассказываем, чем примечателен этот праздник.

Музей домовых в Барнауле.
Музей домовых в Барнауле.
Дарья Терехова.

На Руси в этот день запрещалось распускать сплетни или слухи, так как Феодору звали «колючей на язык бабой», пишет calend.ru.

Также запрещалось в этот день мести полы и выносить сор из избы. Этим можно было накликать беду.

Кроме того, по народному суеверию считалось, что вместе с мусором можно вымести и домового, который прячется под веником. А домовые воспринимались на Руси как хранители домашнего очага.

Поэтому люди старались хоть как-то задобрить домового. Вели с ним беседу, хвалили его в этот день. А также ставили миску с кашей и бросали монету, чтобы задобрить его.

Погодные приметы на 9 июня. Если на восходе солнца очень душно — будет дождь в ближайшее время. А если днем будет облачная погода, то к вечеру тучи пропадут, пишет «Астромеридиан».

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