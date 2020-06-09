Народный праздник Федорин день. Что можно делать и что примечать 9 июня

На Руси в этот день запрещалось распускать сплетни или слухи, так как Феодору звали «колючей на язык бабой», пишет calend.ru.
Также запрещалось в этот день мести полы и выносить сор из избы. Этим можно было накликать беду.
Кроме того, по народному суеверию считалось, что вместе с мусором можно вымести и домового, который прячется под веником. А домовые воспринимались на Руси как хранители домашнего очага.
Поэтому люди старались хоть как-то задобрить домового. Вели с ним беседу, хвалили его в этот день. А также ставили миску с кашей и бросали монету, чтобы задобрить его.
Погодные приметы на 9 июня. Если на восходе солнца очень душно — будет дождь в ближайшее время. А если днем будет облачная погода, то к вечеру тучи пропадут, пишет «Астромеридиан».