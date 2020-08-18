Народный выбор. Как идут работы по благоустройству парка «Изумрудный» и сквера на улице Ускова

Выездное совещание по вопросам реализации в Барнауле национального проекта «Жилье и городская среда» провел глава Барнаула Вячеслав Франк. Градоначальник ознакомился с ходом работ по благоустройству в парке «Изумрудный» и на месте будущего сквера на пересечении улиц Ускова-Взлетная.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, ранее за благоустройство этих объектов высказались сами барнаульцы, участвуя в тематическом интернет-голосовании.

На данный момент в будущем сквере срезан растительный слой, проведена геодезическая разбивка, выполнено координатное планирование территории, отделены участки под газоны. Также специалисты компании-подрядчика частично установили поребрики, разровняли песок, начинаются работы по мощении территории тротуарной плиткой.

Согласно проекту, в сквере предусмотрен монтаж линий наружного освещения и фонарей, укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн, навесов для защиты от солнца.

Кроме того, будет проведено комплексное озеленение. В сквере высадят более 280 деревьев и 190 кустарников различных пород, обустроят почти 8,5 тыс. квадратных метров газона.

На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделено 17,5 млн рублей.

Благоустройство сквера на улице Ускова. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Благоустройство сквера на улице Ускова. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Благоустройство сквера на улице Ускова. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Благоустройство сквера на улице Ускова. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

«Очень приятно, что в разработке эскизных решений сквера участвовали молодые архитекторы. Получился в результате хороший проект. Надо его воплотить качественно и в срок. Сомнений, что так и будет, нет. Депутаты, общественность будут контролировать ход работ», — отметил в ходе выездного совещания Вячеслав Франк.

Что касается работ в парке «Изумрудном», то на первом этапе благоустройства здесь запланировано оборудование трехсегментной дорожки по периметру парковой зоны.

Почти две трети этой дорожки с асфальтовым покрытием будут предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, и любителей скандинавской ходьбы.

Еще одна треть будет востребована людьми, занимающимися бегом.

Общая ширина дорожек составит 4,5 метра. И протяженность — около двух километров. Вдоль специалисты выполнят монтаж наружного освещения.

Любопытно, что зимой дорожки можно будет использовать под лыжную трассу.

Высказываясь относительно того, как приводят в порядок парк «Изумрудный», глава города подчеркнул:

«Уверен, дорожка будет востребована жителями, как и сам парк. Место это историческое, и решение, принятое относительно будущего парка, верное — здесь будет зона покоя, парк предназначен для спокойного времяпрепровождения. Хочу особо поблагодарить губернатора Виктора Томенко за внимание к этому объекту — парк взят на баланс края, на реализацию мероприятий первого этапа выделено средств больше, чем предусматривалось изначально».

Благоустройство парка «Изумрудный». Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Благоустройство парка «Изумрудный». Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Благоустройство парка «Изумрудный». Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Благоустройство парка «Изумрудный». Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Благоустройство парка «Изумрудный». Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

К настоящему моменту в парке «Изумрудный» на месте благоустроительных работ разравняли песок. Вскоре здесь начнется укладка асфальта.

По словам руководителя «Алтайского фонда имущества» (данная организация принимает активное участие в возрождении парка — прим. ред.) Владислава Вакаева, важно и то, что в парке в этом году наряду с обустройством пешеходно-беговой дорожки будет произведена посадка крупномерных деревьев высотой от 3 до 5 метров.

Что касается срока окончания намеченных работ, то и благоустройство сквера на пересечении улиц Ускова-Взлетная, и запланированные работы в парке «Изумрудный», должны быть завершены к началу ноября текущего года.