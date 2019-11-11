Народный вопрос. Будут ли повышены военные пенсии с 1 января 2020 года?

Начиная с 1 января 2012 года денежное довольствие, учитываемое при исчислении военной пенсии, было ограничено путем введения понижающего коэффициента в размере 54%. С 2013 года ежегодно оно должно было увеличиваться на 2% до достижения 100%.

Коэффициент, применяемый к выплатам военным пенсионерам, уже был увеличен с 1 октября 2019 года. То есть фактически увеличение уже произошло.

Многие неофициальные источники в Интернете ожидают еще одно повышение пенсий для военных, которое якобы может произойти с 1 января 2020 года. Но на данный момент об этом нет ни одного официального документа.