Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Народный вопрос. Будут ли повышены военные пенсии с 1 января 2020 года?

В редакцию Altapress.ru обратился читатель с вопросом о повышении военных пенсий. Он где-то услышал, что они повысятся с 1 января 2020 года. С помощью ведущего рубрики «Народный вопрос», адвоката «Сибирского центра медиации и права» Сергея Беззубенко, отвечаем на него.

На Алтае ветеранам войны вручили юбилейные медали к 70-летию Победы.
На Алтае ветеранам войны вручили юбилейные медали к 70-летию Победы.
altairegion22.ru

Сергей Беззубенко,
адвокат «Сибирского центра медиации и права»:

Начиная с 1 января 2012 года денежное довольствие, учитываемое при исчислении военной пенсии, было ограничено путем введения понижающего коэффициента в размере 54%. С 2013 года ежегодно оно должно было увеличиваться на 2% до достижения 100%.

Коэффициент, применяемый к выплатам военным пенсионерам, уже был увеличен с 1 октября 2019 года. То есть фактически увеличение уже произошло.

Многие неофициальные источники в Интернете ожидают еще одно повышение пенсий для военных, которое якобы может произойти с 1 января 2020 года. Но на данный момент об этом нет ни одного официального документа.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость