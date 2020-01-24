Народный вопрос. Что делать, если соседи до полуночи слушают рок или Киркорова?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Что делать, если соседи громко слушают музыку ночью? На мои замечания они никак не реагируют». Мы разобрались — рассказываем.

С 10 января 2018 года в Алтайском крае вступили в силу изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». В нем указано, что нарушать покой соседей нельзя с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу включительно. В выходные и праздничные дни на час дольше — до 09:00.

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что на улицах разрешено шуметь во время официальных спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также при проведении религиозных обрядов и богослужений.

Ежедневно с 13:00 до 15:00 нельзя громко слушать музыку или делать ремонт в квартирах и подъездах жилых домов и общежитиях. «Эти ограничения не касаются многоквартирных домов, с момента ввода в эксплуатацию которых не прошло 1,5 года», — объясняет юрист.

При первом нарушении закона о тишине составляется акт о предупреждении об административной ответственности. Сотрудниками правоохранительных органов делается устное предупреждение нарушителей.

Барабаны , музыка. CC0

Сергей Беззубенко,

адвокат «Сибирского центра медиации и права»:

Если нарушитель продолжает шуметь, ему выписывают административный штраф — от 1 до 5 тыс. рублей, в зависимости от тяжести вреда, который нанесен окружающим.

На «активных» соседей можно обратиться с жалобой не только в полицию и в ТСЖ или УК, но и в прокуратуру, Роспотребнадзор и суд.

Сергей Беззубенко,

адвокат «Сибирского центра медиации и права»: