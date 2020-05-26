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Жизнь

Народный вопрос. Как делится долг по коммунальным платежам при разделе имущества?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Мы с супругой решили развестись. Как делится долг по коммунальным платежам при разделе имущества?».

Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Стас Хазиев

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что правила раздела общего имущества установлены Семейным кодексом РФ. При разделе общего имущества доли признаются равными, если супруги не решили по-другому (ст. 39 СК РФ).

Сергей Беззубенко,
адвокат:

Если жилое помещение было в совместной собственности супругов, они произвели раздел имущества, и их доли были признаны судом равными, то долг по коммунальным платежам может быть разделен пополам.

Юрист также пояснил, что на практике могут встречаться и другие случаи. К примеру, если у супругов в собственности было две квартиры, то каждому достанется по одной из них.

Кроме того, если у супругов были долги не только по коммунальным платежам, но и по кредитам, тогда каждый будет оплачивать что-то одно.

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