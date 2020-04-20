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Жизнь

Народный вопрос. Как продлить субсидии на услуги ЖКХ в условиях пандемии?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Каждые полгода я оформляю субсидии на услуги ЖКХ. Для продления нужна справка об отсутствии задолженности за потребление электроэнергии. МЭС сейчас не работает, в соцзащите и МФЦ — никто ответа не дает. Что делать?». Мы узнали — рассказываем.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

По сообщению Министерства социальной защиты Алтайского края, в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года введен особый порядок предоставления некоторых социальных выплат, в том числе субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что все субсидии будут продлены автоматически в беззаявительном порядке. Это означает, что собирать новые справки и подавать заявление о продлении субсидии не нужно.

Беззубенко отметил, что соцзащита и МФЦ не могут дать консультацию, потому что нормативный акт, подтверждающего такой порядок продления социальных выплат, не опубликован. Есть только сообщение на официальном сайте Алтайского края и на сайте краевого министерства социальной защиты.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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