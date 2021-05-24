Народный вопрос. Как служить в МВД, если есть судимые родственники?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Какой существует порядок поступления на службу в органы внутренних дел при наличии судимых родственников?». Мы узнали у юриста — рассказываем.

Можно , но с проверкой

Наличие судимости у родственников по законодательству РФ не является препятствием для работы в органах внутренних дел. Однако факт может быть учтен при принятии решения о приеме на службу. Барнаульский юрист Андрей Сандаковский рассказывает, что по закону кандидата необходимо проверять по месту жительства.

В процессе проверки уточняются факт об образе жизни кандидата (и его близких). А также поведении, взаимоотношениях в семье, склонностях к употреблению спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, противоправному поведению и участию в деятельности запрещенных общественных объединений.

Законодательство гласит, что критериями определения категорий профессиональной пригодности являются уровень развития личных и деловых качеств кандидатов, наличие или отсутствие факторов риска.

Быть честным

Полиция. МВД. Анна Зайкова

Одним из таких факторов как раз является наличие противоправных контактов с лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость. Родственники к таким лицам тоже относятся.

Поэтому при приеме на службу должны выявлять противоправные контакты кандидата с его судимыми родственниками. Сделать это трудно. Очевидно, что проще просто отказать кандидату, чем заниматься такой проверкой.

Андрей Сандаковский,

юрист:

Тем не менее, нельзя утаивать факт родства с судимыми людьми, а честно в анкетных данных указать, что они есть. И надеяться на то, что решение о приеме на службу будет приниматься с учетом тяжести совершенного преступления, степени родства и других важных обстоятельств.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.