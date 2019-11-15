Народный вопрос. Как телезрителю поучаствовать в программе «Что? Где? Когда?»

В редакцию Altapress.ru обратился читатель с просьбой объяснить, как задать вопрос на телепередачу «Что? Где? Когда?». Мы разобрались — рассказываем.

"Что? Где? Когда?".

Сначала телезритель должен пройти творческий отбор. Для этого надо прислать письмо с вопросом по адресу: 127427, Москва, ул. Академика Королева, 12, либо на электронную почту — vopros@tvigra.ru.

Зритель должен указать в письме свою фамилию, имя и отчество, домашний адрес и телефон. А также вложить фотографию и рассказать немного о себе — возраст, образование, место работы, увлечения.

В письме важно четко сформулировать вопрос и правильный ответ. Источник информации придется расписать подробно — указать название и автора книги, издательство, год издания, номер страницы. Если используется газета или журнал — год выпуска, номер, название статьи. Если это интернет-ресурс предоставить ссылку.

Формулировка видеовопроса должна занимать не более одной минуты. Записанный текст надо полностью расшифровать.

«Что? Где? Когда? — Третья игра зимней серии» Скриншот с канала «Первый канал» в youtube.com

В электронном письме вопрос и ответ следует писать в «теле», а не во вложенном файле.

Вопросы в «13 сектор» принимаются только во время прямой трансляции игры. Когда выпадает «13 сектор» компьютер случайным образом выбирает один из вопросов.

В текущем сезоне игр письма от телезрителей программы принимают в отделениях Банка ВТБ.

Главный принцип телепрограммы в том, что вопрос должен быть не на четкое знание, а на логическое решение.

Если несколько телезрителей прислали информацию для вопроса на основе одного и того же факта, редакционная группа принимает решение об участии в программе одного из них по собственному желанию.

«Как правило, письма попадают на стол не раньше, чем через год. Но некоторые ждут и по 3−4 года», — отмечает ведущий и режиссер проекта Борис Крюк, отвечая на вопросы телезрителей.

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