Народный вопрос. Кто в Барнауле отвечает за расчистку тротуаров?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Кто в нашем городе отвечает за расчистку тротуаров?». Мы узнали — отвечаем.

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что организацию деятельности по содержанию и эксплуатации объектов благоустройства осуществляют администрации районов города. Координирует же деятельность Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Это предусмотрено правилами благоустройства территории городского округа, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 27.10.2017 № 15.

Сергей Беззубенко,

адвокат «Сибирского центра медиации и права»:

Согласно правилам благоустройства территории городского округа укладка выпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах, скверах и придомовых территориях с последующим вывозом в течении трех дней после начала снегопада. Валы могут укладываться вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. Уборка снега и льда с территории города должна начинаться не позднее шести часов после начала снегопада. В первую очередь с улиц, по которым ходят маршруты общественного транспорта.

Обработку противогололедными материалами должны начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В первую очередь обрабатываются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Борьба с гололедом в Барнауле. barnaul.org

Тротуары должны очищаться от снега, льда и обледенений и посыпаться песком до 20:00 текущего дня.

Все вопросы про качество расчистки тротуаров можно задать в муниципальный Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи по телефону — (3852) 371−601, а также с помощью специальной формы для подачи обращений.

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