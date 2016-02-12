Народный вопрос. Может ли собственник дома выгнать из него тех, кто в нем прописан?

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что если при регистрации по месту жительства было получено согласие собственника, то выселить на улицу мать с детьми просто так не получиться.
Статьей 31 Жилищного кодекса установлено, что к членам семьи собственника относятся проживающие вместе с ним супруг, а также дети и родители.
Сергей Беззубенко,
адвокат:
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены добровольно. То есть дочь проживает в доме на законных основаниях, а вопрос с детьми возможно надо будет решать в судебном порядке.
Для полноценной консультации Сергей Беззубенко посоветовал обратиться к юристу.
«При наличии определенных обстоятельств она, возможно, может претендовать на долю в праве собственности на реконструированный дом», — объяснил он.
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