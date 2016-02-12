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Жизнь

Народный вопрос. Может ли собственник дома выгнать из него тех, кто в нем прописан?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «У нашей семьи есть земельный участок, который оформлен на мою мать. На этой земле раньше стоял маленький домик, никем незарегистрированный в собственности. Там прописана я (с 1995 года) и мои несовершеннолетние дети (с 2008 года). Со временем на его месте мы построили коттедж, в котором и живем. Сейчас мать оформляет этот дом в собственность. Может ли она выписать из него меня и детей?». Мы выяснили — рассказываем.

Ключи.
Ключи.
CCO

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что если при регистрации по месту жительства было получено согласие собственника, то выселить на улицу мать с детьми просто так не получиться.

Статьей 31 Жилищного кодекса установлено, что к членам семьи собственника относятся проживающие вместе с ним супруг, а также дети и родители.

Сергей Беззубенко,
адвокат:

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены добровольно. То есть дочь проживает в доме на законных основаниях, а вопрос с детьми возможно надо будет решать в судебном порядке.

Для полноценной консультации Сергей Беззубенко посоветовал обратиться к юристу.

«При наличии определенных обстоятельств она, возможно, может претендовать на долю в праве собственности на реконструированный дом», — объяснил он.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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