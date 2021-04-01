Народный вопрос. Может ли собственник выписать из дома прописанных в нем жильцов

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Земля оформлена на мою мать. На этой земле стоял маленький домик, незарегистрированный в собственности никем. Там была прописана я, ее дочь. Со временем вместо него построили коттедж. За это время родились мои дети, и я их прописала по этому же адресу. Проживаем в этом коттедже. Сейчас мама оформляет в собственность этот дом. Может ли она выписать из него меня и моих детей?». Мы выяснили — отвечаем.

Условия для выписки

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский объясняет: «Вопросы снятия граждан с регистрационного учета регулируются пунктом 31 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и жительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713».

Основания для снятия с регистрационного учета:

признания безвестно отсутствующим;

признания умершим;

выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым помещением.

Также в случае выявления фиктивной регистрации, человек будет выписан из дома органами регистрационного учета.

В случае читательницы о незаконной регистрации речи не идет, поэтому единственный способ выписать ее и детей из коттеджа — обращение в суд. Мать должна доказать, что дочь утратила право пользования коттеджем.

Суд. Решение суда. Pixabay.com

Андрей Сандаковский,

юрист:

Согласно ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования за бывшим членом семьи не сохраняется. Если у человека нет другого жилья или возможности его приобрести, право пользования жильем, принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения суда.

То есть матери надо доказать, что ее дочь стала «бывшим членом семьи». Законодательство объясняет этот термин.

Андрей Сандаковский,

юрист:

Отказ от ведения общего хозяйства с собственником, отсутствие у них с общего бюджета, предметов быта, неоказание взаимной поддержки друг другу, а также выезд в другое место жительства, могут свидетельствовать о прекращении семейных отношений с собственником жилого помещения. Но эти факторы должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами.

Судебные иски. Суд. Документы. Pixabay.com

Действия и доказательства

Специалист рекомендует дочери:

оплачивать коммунальные услуги за коттедж. Квитанции хранить у себя как доказательство.

ухаживать за домом , огородом и фиксировать это на фото или видео.

огородом и фиксировать это на фото или видео. предложить матери взять на себя часть забот по оформлению коттеджа в собственность.

Если читательница тоже вкладывалась в дом, то можно попробовать заявить об этом матери или в суде и потребовать стоимость произведенных вложений (если есть надлежащие доказательства).

При соблюдении этих условий суд наверняка не удовлетворит иск матери о снятии с регистрационного учета ее дочери, фактически проживающей в доме уже много лет.

А вот если женщина сама уедет из коттеджа в другое место жительства, то у матери появятся основания для снятия дочери с регистрационного учета.