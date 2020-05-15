Народный вопрос. Можно ли не служить в армии, если супруга беременна?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Меня могут забрать в армию, если супруга беременна?» Мы узнали — объясняем.

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что если общих детей нет, то беременность супруги — не основание для отсрочки от призыва на военную службу.

Призыв граждан на военную службу регулируется Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

С 01.07.2004 года в статью 24 был внесен подпункт, в котором предусматривалось новое условие к отсрочке — на нее имел право человек, жена которого находилась в положении не менее 26 недель.