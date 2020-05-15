Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Народный вопрос. Можно ли не служить в армии, если супруга беременна?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Меня могут забрать в армию, если супруга беременна?» Мы узнали — объясняем.

Солдаты. Армия. Почетный караул
Солдаты. Армия. Почетный караул
СС0

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что если общих детей нет, то беременность супруги — не основание для отсрочки от призыва на военную службу.

Призыв граждан на военную службу регулируется Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

С 01.07.2004 года в статью 24 был внесен подпункт, в котором предусматривалось новое условие к отсрочке — на нее имел право человек, жена которого находилась в положении не менее 26 недель.

В таком виде этот подпункт действовал до 01.01.2007 года, после чего формулировку изменили. Теперь отсрочка предоставляется человеку, у которого уже есть ребенок и жена со сроком беременности не менее 26 недель.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость