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Жизнь

Народный вопрос. Можно ли рассчитывать на наследство при уходе за бабушкой?

В редакцию Altapress.ru обратилась читательница Наталья, которая претендует на бабушкино наследство, но может его не получить. «Я живу со своей бабушкой в ее квартире и ухаживаю за ней. Правда ли, что ее 60-летний сын-алкоголик (мой дядя), который имеет свое жилье, сможет претендовать на долю в квартире после смерти бабушки, даже если она завещает ее только мне?» — задает она вопрос.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

Отвечаем с помощью ведущего рубрики «Народный вопрос», адвоката «Сибирского центра медиации и права» Сергея Беззубенко.

Сергей Беззубенко,
адвокат:

Действительно, если вашему дяде уже 60 лет, он имеет право, независимо от содержания завещания, наследовать не менее половины от того, что причиталось бы ему по закону (если бы завещания не было совсем). Это называется «обязательная доля».

То есть, например, если у бабушки двое детей, и кроме квартиры у нее нет иного имущества, то без завещания каждому причиталась бы по ½ доли в квартире. Значит доля вашего дяди не может составить менее ¼ (не менее половины от ½).

Из этого правила есть исключения, относящиеся к жилью. Если вы сейчас проживаете в квартире бабушки, а дядя — нет, то суд может с учетом имущественного положения дяди уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Обращаю внимание, что это возможно только в судебном порядке и только если будет установлено, что имущественное положение дяди позволяет уменьшить его долю или отказать ему. Добавлю, что формулировка «суд может» не означает — «суд обязан».

В целом, вариант с завещанием в вашем случае является рискованным, поэтому стоит рассмотреть альтернативные варианты. Например, договор пожизненного содержания или дарение.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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