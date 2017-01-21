Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -17°C

Народный вопрос. Правда ли, что неплательщикам алиментов запретили вступать в новый брак?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Правда ли, что неплательщикам алиментов запретили вступать в новый брак?». Мы разобрались — рассказываем.

Свадьба
Свадьба
CCO

Такая тема действительно обсуждалась законодателями. С инициативой лишить алиментщиков права на новый брак выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров осенью прошлого года.

Однако министерство юстиции России не поддержало идею ввести запрет, сообщает «Российская газета».

«Семейный кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака. Данный перечень минимальный и не подлежит расширенному толкованию, предусмотрен в интересах граждан и сформирован по принципу наименьшего вмешательства в институт семьи. Полагаем, что ограничение права граждан, желающих заключить брак по принципу наличия у граждан каких-либо обязательств по отношению к прежней семье, повлечет за собой нарушение их конституционных прав и свобод», — говорится в ответе департамента экономического законодательства минюста.

По мнению ведомства, такая инициатива может привести к «подрыву традиционных семейных ценностей», спровоцировав увеличение чиста незарегистрированных браков.

Свадьба
Свадьба
CCO

Цифра

На 1 декабря прошлого года в стране числилось 813 тыс. алиментщиков (согласно данным Федеральной службы судебных приставов). Их общий долг превысил 149 млрд рублей.

В списках невыездных значились 515 тыс человек, задолжавших в сумме 98,7 млрд рублей.

У 173 тыс. алиментщиков заблокированы водительские права.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость