Народный вопрос. Правда ли, что неплательщикам алиментов запретили вступать в новый брак?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Правда ли, что неплательщикам алиментов запретили вступать в новый брак?». Мы разобрались — рассказываем.

Такая тема действительно обсуждалась законодателями. С инициативой лишить алиментщиков права на новый брак выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров осенью прошлого года.

Однако министерство юстиции России не поддержало идею ввести запрет, сообщает «Российская газета».

«Семейный кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака. Данный перечень минимальный и не подлежит расширенному толкованию, предусмотрен в интересах граждан и сформирован по принципу наименьшего вмешательства в институт семьи. Полагаем, что ограничение права граждан, желающих заключить брак по принципу наличия у граждан каких-либо обязательств по отношению к прежней семье, повлечет за собой нарушение их конституционных прав и свобод», — говорится в ответе департамента экономического законодательства минюста.

По мнению ведомства, такая инициатива может привести к «подрыву традиционных семейных ценностей», спровоцировав увеличение чиста незарегистрированных браков.

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Цифра На 1 декабря прошлого года в стране числилось 813 тыс. алиментщиков (согласно данным Федеральной службы судебных приставов). Их общий долг превысил 149 млрд рублей. В списках невыездных значились 515 тыс человек, задолжавших в сумме 98,7 млрд рублей. У 173 тыс. алиментщиков заблокированы водительские права.

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